Ислам Махачев: «Финиширую Гэрри, когда переведу его в партер»

Махачев пообещал закончить бой с Гэрри досрочно.

Чемпион UFC Ислам Махачев уверен, что финиширует Иэна Гэрри в предстоящем бою 16 августа на UFC 330.

«В этом лагере чувствую себя лучше. Перед боем с Маддаленой было сложнее, потому что тогда я старался набрать массу. Сейчас мой вес стабильный, я настоящий полусредневес.

Пересматривал бой с Маддаленой, и мне не понравилось. Я хотел стать двойным чемпионом и дрался на победу. Не делал вещи, чтобы финишировать его, а выигрывал раунд за раундом и хотел забрать пояс. Если бы это был обычный бой, я бы мог финишировать его в каждом из пяти раундов.

В бою с Гэрри буду больше рисковать ради финиша. После первого же прохода у меня будет шанс закончить бой. Гэрри не так хорош в партере. У него есть ударка и длинные конечности. Он контролирует дистанцию и постоянно отступает, но когда я переведу его в партер, будет финиш», – сказал Махачев.

На счету Махачева 28 побед и одно поражение. Он впервые будет защищать пояс в полусреднем весе. У Гэрри 17 побед и одно поражение.

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