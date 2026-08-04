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  4. Ислам Махачев: «Макгрегор пойдет в бокс, он потратил все деньги на алкоголь и наркотики»

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Ислам Махачев: «Макгрегор пойдет в бокс, он потратил все деньги на алкоголь и наркотики»
Махачев считает, что Макгрегор перейдет в бокс.

Чемпион UFC Ислам Махачев считает, что Конор Макгрегор после завершения контракта с промоушеном перейдет в бокс.

«Слышал, что следующий бой Макгрегора будет последним по контракту с UFC. Думаю, после этого поединка он пойдет зарабатывать деньги в бокс или еще куда-то. Он потратил все деньги на алкоголь и наркотики. Ему нужно зарабатывать», – сказал Махачев.

Конор провел последний бой 12 июля на UFC 329 и порвал крестообразные связки колена в первом раунде. У Макгрегора остался один бой по контракту с UFC.

Криштиану Роналду пригласил Хабиба и Макгрегора на свою свадьбу (MMAWeekly)

Опубликовал: Василий Осколков
Источник: MMA Junkie
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Комментарии

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Я догадываюсь что возможно на суды, неудачные вложения. Но я не в курсе какой кокс надо нюхать и какой винчик 1962 года пить, чтобы потратить пару сотен миллионов баксов на счету. Пусть лучше про налоги и бизнес Хабиба поговорит, где бы тот был, если бы не подарочные квартиры в Москве и Дубае
Ответwhoisme
Я догадываюсь что возможно на суды, неудачные вложения. Но я не в курсе какой кокс надо нюхать и какой винчик 1962 года пить, чтобы потратить пару сотен миллионов баксов на счету. Пусть лучше про налоги и бизнес Хабиба поговорит, где бы тот был, если бы не подарочные квартиры в Москве и Дубае
ставки и казино под алкоголь и т.п и за пару дней можно все это слить
Ответwhoisme
Я догадываюсь что возможно на суды, неудачные вложения. Но я не в курсе какой кокс надо нюхать и какой винчик 1962 года пить, чтобы потратить пару сотен миллионов баксов на счету. Пусть лучше про налоги и бизнес Хабиба поговорит, где бы тот был, если бы не подарочные квартиры в Москве и Дубае
И где же бы тот был, если не подарочные квартиры в Москве и Дубае? 🤔
ну у него не свистит фляга на религиозной теме
Как за Макгрегора волнуются
Ответpotch66
Как за Макгрегора волнуются
так ему задают вопрос и он отвечает...
Да никуда он уже не пойдет. Челу 38 лет, он уже чилит последние лет 5.
Сомневаюсь, что Кенар пробухал и пронюхал свои деньги. На мой взгляд, пока его не забыли и имя работает на него вне ЮФС он заработает больше чем у Даны. Чувак он креативный, любящий пиар и какое то время легко может качать интерес к своим проектам.
Как говорил Джордж Бест « Я потратил огромное количество денег на выпивку, девочек и быстрые машины. Остальные деньги я просто растранжирил.»
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