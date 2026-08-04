Ислам Махачев: «Макгрегор пойдет в бокс, он потратил все деньги на алкоголь и наркотики»

Махачев считает, что Макгрегор перейдет в бокс.

Чемпион UFC Ислам Махачев считает, что Конор Макгрегор после завершения контракта с промоушеном перейдет в бокс.

«Слышал, что следующий бой Макгрегора будет последним по контракту с UFC. Думаю, после этого поединка он пойдет зарабатывать деньги в бокс или еще куда-то. Он потратил все деньги на алкоголь и наркотики. Ему нужно зарабатывать», – сказал Махачев.

Конор провел последний бой 12 июля на UFC 329 и порвал крестообразные связки колена в первом раунде. У Макгрегора остался один бой по контракту с UFC.

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