В семье Александра Шлеменко родился шестой ребенок

Шлеменко в шестой раз стал отцом.

В семье бойца ММА Александра Шлеменко родился шестой ребенок.

Александр присутствовал на родах и сообщил в соцсетях, что у него родилась дочь. Теперь в семье Шлеменко три сына и три дочери.

Шлеменко рассказал о поддержке Волкова на фоне критики боя с Дипчиковым: «Профессиональный спортсмен сразу видит, что привело к такому результату»