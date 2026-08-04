В семье Александра Шлеменко родился шестой ребенок
Шлеменко в шестой раз стал отцом.
В семье бойца ММА Александра Шлеменко родился шестой ребенок.
Александр присутствовал на родах и сообщил в соцсетях, что у него родилась дочь. Теперь в семье Шлеменко три сына и три дочери.
Шлеменко рассказал о поддержке Волкова на фоне критики боя с Дипчиковым: «Профессиональный спортсмен сразу видит, что привело к такому результату»
Опубликовал: Василий Осколков
Источник: ютуб-канал Александра Шлеменко
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