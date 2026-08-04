Чарльз Оливейра – о смерти Насименто: «Я потерял брата, не могу в это поверить»

Оливейра отреагировал на смерть Насименто.

Экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра отреагировал на смерть своего одноклубника Аллана Насименто.

«Я потерял брата, которого мне подарили бои. Спасибо тебе, что ты всегда был рядом и делил со мной ковер, за слова поддержки. У меня только благодарность за то, что бы ты был рядом со мной на тренировках, в углу, в наших шутках. Я люблю тебя.

Не могу в это поверить. Тебя будет очень не хватать. Скажу только одно: живите полной жизнью, потому что она пролетит очень быстро. Не беспокойтесь о других, сосредоточьтесь на себе, потому что мы живем в мире завистливых злобных людей, чьи сердца не знают, что правильно и что неправильно.

Я потерял брата и человека, которого невозможно описать словами. Как же это больно. Я люблю тебя вечно и никогда не забуду», – написал Оливейра.

34-летнего Насименто обнаружили мертвым 3 августа. Причиной смерти, предположительно, стал сердечный приступ.

Боец UFC умер в 34 года от сердечного приступа – фанаты винят в этом весогонки. Есть ли связь?