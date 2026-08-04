Бразильский боец UFC Аллан Насименто умер в 34 года

Умер боец UFC Аллан Насименто.

Бразильский боец UFC Аллан Насименто скончался 3 августа в возрасте 34 лет.

Насименто нашли без сознания утром 3 августа. Причиной смерти, предположительно, стал сердечный приступ.

34-летний бразилец выступал по ММА с 2011 года – 22-7. С 2021 года он дрался в UFC – 4-2.

Насименто тренировался в команде Chute Boxe Diego Lima, которую также представляет экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра.

Боец UFC умер в 34 года от сердечного приступа – фанаты винят в этом весогонки. Есть ли связь?