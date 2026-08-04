  1. Спортс
  2. Бокс/MMA/UFC
  3. Новости

  4. Бразильский боец UFC Аллан Насименто умер в 34 года

0
Бразильский боец UFC Аллан Насименто умер в 34 года
Умер боец UFC Аллан Насименто.

Бразильский боец UFC Аллан Насименто скончался 3 августа в возрасте 34 лет. 

Насименто нашли без сознания утром 3 августа. Причиной смерти, предположительно, стал сердечный приступ.

34-летний бразилец выступал по ММА с 2011 года – 22-7. С 2021 года он дрался в UFC – 4-2.

Насименто тренировался в команде Chute Boxe Diego Lima, которую также представляет экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра.

Боец UFC умер в 34 года от сердечного приступа – фанаты винят в этом весогонки. Есть ли связь?

Опубликовал: Василий Осколков
Источник: UFC
logoЧарльз Оливейра
logoUFC
logoMMA
Аллан Насименто

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
вроде как, умер во сне. лёгкая смерть для человека, тяжёлая для его близких.
Последствия весогонки?
ОтветAlibi_URAL
Последствия весогонки?
он в конце июня дрался, следующего боя у него намечено не было. от сердечных приступов умирают разные люди. танцевать на костях - такое себе.
Ответvulturecrow
он в конце июня дрался, следующего боя у него намечено не было. от сердечных приступов умирают разные люди. танцевать на костях - такое себе.
Ни капли иронии, думал знающие подскажут.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Майкл Моралес: «У Гэрри ноль шансов против Махачева. Страшно драться с Исламом, но я готов»
Даниэль Кормье: «В бою Махачева и Гэрри все будет зависеть от первого раунда»
Рекомендуем
Главные новости
Бывшая претендентка на пояс WBC перенесла операцию из-за кровоизлияния в мозг на спарринге
UFC Fight Night 284: Гамрот – Салкиллд, Нургожай – Лопес и другие бои
Драго vs Коуч на Top Dog 42
ВидеоСпортс"
Рефери Киселев – об ударах Гана в затылок Перейры: «Судя по ушибам, удар действительно пришелся в запретную пятисантиметровую зону»
Конор Макгрегор показал прооперированное колено: «Сезон возвращения начинается прямо сейчас»
Фото
Календарь боев в MMA и боксе в августе-2026
PFL Шарлотт: Баттл – Роста, Гольцов – Межиев, Молдавский – Каппелозза и другие бои
Хорхе Масвидаль: «Амосов – кошмар для Махачева»
Алекс Перейра: «План – остаться в тяжелом весе. Я хочу завоевать этот пояс»
Арман Царукян получит титульный бой в UFC, если победит Маурисио Руффи (Ариэль Хельвани)
Ко всем новостям
Последние новости
Рублев об игре в футбол с Нурмагомедовым: «Мяч проскользнул с такой скоростью, что я вообще не понял, что произошло. И тут Хабиб орет: «Кто это? Уберите его нафиг!»
Конор Макгрегор стал амбассадором киберспортивного клуба Aurora
Фото
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
Кино