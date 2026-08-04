Бразильский боец UFC Аллан Насименто умер в 34 года
Умер боец UFC Аллан Насименто.
Бразильский боец UFC Аллан Насименто скончался 3 августа в возрасте 34 лет.
Насименто нашли без сознания утром 3 августа. Причиной смерти, предположительно, стал сердечный приступ.
34-летний бразилец выступал по ММА с 2011 года – 22-7. С 2021 года он дрался в UFC – 4-2.
Насименто тренировался в команде Chute Boxe Diego Lima, которую также представляет экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра.
Боец UFC умер в 34 года от сердечного приступа – фанаты винят в этом весогонки. Есть ли связь?
Опубликовал: Василий Осколков
Источник: UFC
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