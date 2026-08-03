Менеджер Александра Волкова: «Ждем титульный бой с Ганом. Аспиналл просит денег, которых не стоит»
Менеджер Волкова надеется получить титульный бой с Ганом.
Иван Банников, менеджер бойца UFC Александра Волкова, рассчитывает получить титульный поединок с Сирилом Ганом.
«Мы ожидаем титульный бой против Гана. По моим данным, Аспиналл хочет денег, которых он не стоит», – сказал Банников.
Ган в последнем бою нокаутировал Алекса Перейру и стал временным чемпионом UFC. Волков идет на серии из двух побед решениями судей над Жаилтоном Алмейдой и Вальдо Кортесом-Акостой.
Аспиналл восстановился после травмы глаза, полученной в первом бою с Ганом, и заявил, что готов принять реванш.
Боец UFC Александр Волков выступил с речью на закрытии Спортивных игр дружбы ООН в Нью-Йорке
Опубликовал: Василий Осколков
Источник: «Матч ТВ»
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Комментарии