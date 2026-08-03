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  4. Менеджер Александра Волкова: «Ждем титульный бой с Ганом. Аспиналл просит денег, которых не стоит»

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Менеджер Александра Волкова: «Ждем титульный бой с Ганом. Аспиналл просит денег, которых не стоит»
Менеджер Волкова надеется получить титульный бой с Ганом.

Иван Банников, менеджер бойца UFC Александра Волкова, рассчитывает получить титульный поединок с Сирилом Ганом.

«Мы ожидаем титульный бой против Гана. По моим данным, Аспиналл хочет денег, которых он не стоит», – сказал Банников.

Ган в последнем бою нокаутировал Алекса Перейру и стал временным чемпионом UFC. Волков идет на серии из двух побед решениями судей над Жаилтоном Алмейдой и Вальдо Кортесом-Акостой.

Аспиналл восстановился после травмы глаза, полученной в первом бою с Ганом, и заявил, что готов принять реванш.

Боец UFC Александр Волков выступил с речью на закрытии Спортивных игр дружбы ООН в Нью-Йорке

Опубликовал: Василий Осколков
Источник: «Матч ТВ»
logoСирил Ган
logoТом Аспиналл
logoUFC
logoАлександр Волков
logoMMA

Комментарии

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Ган вызывал поначалу симпатию (первый бой с Волковым). Но потом... Никакой с Нганну, позорный слив Джонсу, в принципе проигранный бой Волкову (Дана Уайт не даст соврать:), и НАМЕРЕННЫЙ тычок в глаз Аспиналла. Позор UFC за такого чемпиона.
Ответproa
Ган вызывал поначалу симпатию (первый бой с Волковым). Но потом... Никакой с Нганну, позорный слив Джонсу, в принципе проигранный бой Волкову (Дана Уайт не даст соврать:), и НАМЕРЕННЫЙ тычок в глаз Аспиналла. Позор UFC за такого чемпиона.
Ты его мысли про намерения прочитал?
Ответproa
Ган вызывал поначалу симпатию (первый бой с Волковым). Но потом... Никакой с Нганну, позорный слив Джонсу, в принципе проигранный бой Волкову (Дана Уайт не даст соврать:), и НАМЕРЕННЫЙ тычок в глаз Аспиналла. Позор UFC за такого чемпиона.
и при этом без шансов для Перейры показал разницу в способностях,чего тут свою "причинную" боль натягивать на глобус?
Судя по инфе, что Аспиналл возвращается Александру бой с Ганом вряд ли назначат
Так кто там в итоге против Гана выйдет? И почему он временный, или Перейра выходил тоже на временный?
Ответlexx_sharingan
Так кто там в итоге против Гана выйдет? И почему он временный, или Перейра выходил тоже на временный?
ган против перейры был бой за временный бояс
ОтветБорис Потапкин
ган против перейры был бой за временный бояс
Складывается ощущение, что последние лет пять в тяжёлом весе есть только временный пояс..
100% работа Хирна. Непонятно, что с Томом они решил если контракт подписан на одних условиях, но Хирн собаку съел в подобных вопросах и уверен что план какой-то у них есть.
ОтветFightmetrix
100% работа Хирна. Непонятно, что с Томом они решил если контракт подписан на одних условиях, но Хирн собаку съел в подобных вопросах и уверен что план какой-то у них есть.
Я бы даже сказал что Дана специально минимальные условия дает чтоб насолить Хирну и заставить Тома уйти от него
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