Менеджер Александра Волкова: «Ждем титульный бой с Ганом. Аспиналл просит денег, которых не стоит»

Менеджер Волкова надеется получить титульный бой с Ганом.

Иван Банников, менеджер бойца UFC Александра Волкова , рассчитывает получить титульный поединок с Сирилом Ганом .

«Мы ожидаем титульный бой против Гана. По моим данным, Аспиналл хочет денег, которых он не стоит», – сказал Банников.

Ган в последнем бою нокаутировал Алекса Перейру и стал временным чемпионом UFC. Волков идет на серии из двух побед решениями судей над Жаилтоном Алмейдой и Вальдо Кортесом-Акостой.

Аспиналл восстановился после травмы глаза, полученной в первом бою с Ганом, и заявил, что готов принять реванш.

Боец UFC Александр Волков выступил с речью на закрытии Спортивных игр дружбы ООН в Нью-Йорке