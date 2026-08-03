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Забит Магомедшарипов и Юссеф Залал проведут схватку по грэпплингу 30 августа на ACBJJ
Лига ACBJJ анонсировала турнир в Стамбуле со схваткой Магомедшарипова.

Бывший боец UFC Забит Магомедшарипов проведет схватку по грэпплингу с Юссефом Залалом 30 августа в Стамбуле на турнире ACB JJ.

Также в карде пройдет схватка Белала Мухаммада и Керима Энгизека.

Магомедшарипов должен был выступить 5 июля на турнире ACBJJ 21 в Москве с Раулем Росасом, но снялся из-за травмы. На замену Забиту вышел его брат Хасан и проиграл удушающим приемом.

ACBJJ 21: Росас задушил Хасана Магомедшарипова, Фахретдинов победил Петросяна, Тухугов проиграл Бреннеру

Опубликовал: Василий Осколков
Источник: ACBJJ
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