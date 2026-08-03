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Даниэль Кормье: «Реванш Чимаева и Стрикленда невозможно раскрутить. Они сами похоронили соперничество»
Кормье не видит смысла в реванше Чимаева и Стрикленда.

Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье считает, что реванш Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда невозможно продать, так как после первого боя они признались, что их вражда была для раскрутки поединка.

«После боя Чимаев и Стрикленд похоронили свое соперничество. Шон сказал, что он просто раскручивал бой. По сути, он приоткрыл завесу тайны и сказал, что реванш не имеет смысла.

Это был один из самых громких боев года. Все вокруг него было грандиозным. Я даже не взял у них интервью на неделе боя, потому что они говорили, что убьют друг друга и так далее. А потом соперничество похоронили. Тогда я подумал: «Все кончено. Реванш невозможно раскрутить. Они сами приоткрыли завесу тайны», – сказал Кормье.

Чимаев проиграл Стрикленду раздельным решением судей 10 мая на турнире UFC 328.

В команде Чимаева объяснили проблемы на весогонке перед боем со Стриклендом: «Хамзат набирал массу для поединка с Прохазкой»

Опубликовал: Василий Осколков
Источник: ютуб-канал Даниэля Кормье
logoХамзат Чимаев
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Комментарии

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Да, в моменте показалось, что это пример спортивного поведения и уважения к сопернику, мол «бизнес, ничего личного» а теперь их вялые попытки в трешток по адресу друг друга выглядят комично)
Интересно, DC сам то верит, что для кого-то это была тайна? Ещё шутит, мол осторожничал, не взял интервью что-то там..
Ответlexx_sharingan
Интересно, DC сам то верит, что для кого-то это была тайна? Ещё шутит, мол осторожничал, не взял интервью что-то там..
интересно а за что дали 30 Макгрегору? Почему они же не могли верить в трэшток? Почему в Америке интересен рестлинг, а в России поп ММА?
Ответфахитос
интересно а за что дали 30 Макгрегору? Почему они же не могли верить в трэшток? Почему в Америке интересен рестлинг, а в России поп ММА?
Чего? Что 30 дали Макгрегору? Кто не могли верить в трешток? В Америке разное интересно, в том числе поп-единоборства. Джейк Пол не даст соврать.
Чимаев возможно самый продажный человек в мире, но после боя я его зауважал, принял поражение достойно.
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