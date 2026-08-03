Даниэль Кормье: «Реванш Чимаева и Стрикленда невозможно раскрутить. Они сами похоронили соперничество»

Кормье не видит смысла в реванше Чимаева и Стрикленда.

Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье считает, что реванш Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда невозможно продать, так как после первого боя они признались, что их вражда была для раскрутки поединка.

«После боя Чимаев и Стрикленд похоронили свое соперничество. Шон сказал, что он просто раскручивал бой. По сути, он приоткрыл завесу тайны и сказал, что реванш не имеет смысла.

Это был один из самых громких боев года. Все вокруг него было грандиозным. Я даже не взял у них интервью на неделе боя, потому что они говорили, что убьют друг друга и так далее. А потом соперничество похоронили. Тогда я подумал: «Все кончено. Реванш невозможно раскрутить. Они сами приоткрыли завесу тайны», – сказал Кормье.

Чимаев проиграл Стрикленду раздельным решением судей 10 мая на турнире UFC 328.

В команде Чимаева объяснили проблемы на весогонке перед боем со Стриклендом: «Хамзат набирал массу для поединка с Прохазкой»