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  4. Чарльз Оливейра: «У Гэрри хорошие шансы победить Махачева, он мыслит стратегически»

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Чарльз Оливейра: «У Гэрри хорошие шансы победить Махачева, он мыслит стратегически»
Оливейра оценил шансы Гэрри в бою с Махачевым.

Экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра рассказал, за счет чего Иэн Гэрри может победить Ислама Махачева.

«У Гэрри хорошие шансы победить Махачева. Говорю это не как друг Иэна, а потому что вижу, как он тренируется. Это боец, который мыслит стратегически. Самое важное, что после прошлой победы он уже знал, кто будет его соперником. Гэрри давно в тренировочном лагере и понимает, какой шанс ему выпал. Отличие Иэна в интеллекте. Он никогда не отступает от стратегии на бой. Как только он закрепит план в голове, то не отступает от него», – сказал Оливейра.

Бой Махачев – Гэрри пройдет 16 августа на UFC 330.

Майкл Моралес: «У Гэрри ноль шансов против Махачева. Страшно драться с Исламом, но я готов»

Опубликовал: Василий Осколков
Источник: MMAFighting
logoИслам Махачев
logoИэн Гэрри
logoUFC
logoMMA
logoЧарльз Оливейра
logoUFC 330

Комментарии

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У Герри хорошие шансы быть отстрапоненым своей лютой милфой а потом куколдить как она с бывшим отжигает
ОтветJackDante
У Герри хорошие шансы быть отстрапоненым своей лютой милфой а потом куколдить как она с бывшим отжигает
Кто поставил минус тот куколд
ОтветJackDante
Кто поставил минус тот куколд
я куколд но поставил плюс, шах и мат
что за перепись юмористов? а по существу есть что возразить Чарльзу? по моему хорошо описал сильные стороны Гэри
У Оливейры против Махачева тоже якобы хорошие шансы были
ОтветDenis0017
У Оливейры против Махачева тоже якобы хорошие шансы были
Были нормальные шансы. Но он неправильный план на бой принял. Если у тебя есть шансы, это не гарантирует тебе успеха.
ОтветFizkultprivet
Были нормальные шансы. Но он неправильный план на бой принял. Если у тебя есть шансы, это не гарантирует тебе успеха.
а какой надо было план?)
у меня тоже хорошие шансы победить Ислама, только в чем хз
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