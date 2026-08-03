Чарльз Оливейра: «У Гэрри хорошие шансы победить Махачева, он мыслит стратегически»

Оливейра оценил шансы Гэрри в бою с Махачевым.

Экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра рассказал, за счет чего Иэн Гэрри может победить Ислама Махачева .

«У Гэрри хорошие шансы победить Махачева. Говорю это не как друг Иэна, а потому что вижу, как он тренируется. Это боец, который мыслит стратегически. Самое важное, что после прошлой победы он уже знал, кто будет его соперником. Гэрри давно в тренировочном лагере и понимает, какой шанс ему выпал. Отличие Иэна в интеллекте. Он никогда не отступает от стратегии на бой. Как только он закрепит план в голове, то не отступает от него», – сказал Оливейра.

Бой Махачев – Гэрри пройдет 16 августа на UFC 330.

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