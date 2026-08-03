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  4. Джейк Пол хочет провести бой по ММА: «Когда я вижу, как борются бойцы ММА, мне становится стыдно»

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Джейк Пол хочет провести бой по ММА: «Когда я вижу, как борются бойцы ММА, мне становится стыдно»
Джейк Пол планирует провести бой по ММА.

Блогер и владелец промоушена MVP Джейк Пол намерен провести бой по ММА.

«В ближайшие пару месяцев я буду готов спарринговать. Челюсть заживает, надеюсь вернуться в этом году и заняться ММА. У меня есть опыт в борьбе – первый дивизион. Когда я вижу, как борются бойцы ММА, мне становится стыдно. Они бы не продержались и минуты в первом школьном дивизионе Огайо», – сказал Джейк Пол.

Ранее промоушен Пола MVP купил лигу PFL. Джейк говорил, что хочет провести бой с Нейтом Диасом.

Джейк Пол заявил, что Хабиб не отбирал у него пояс PFL, чтобы вручить Усману: «Я сам сказал ему взять пояс. Вы все – овцы, поливаете меня грязью»

Опубликовал: Василий Осколков
Источник: твиттер Марио Навфаля
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Комментарии

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Да, вот только в соперники он себе выберет ветерана, который заметно мельче его по габаритам, который уже давно прошел свой пик. Так было не раз в боксе, так будет и в ММА. Еще в идеале, что бы он и в расцвете сил не делал ставку на борьбу. А то , мало ли , еще засабмит случайно
ОтветС детства за исландию
Да, вот только в соперники он себе выберет ветерана, который заметно мельче его по габаритам, который уже давно прошел свой пик. Так было не раз в боксе, так будет и в ММА. Еще в идеале, что бы он и в расцвете сил не делал ставку на борьбу. А то , мало ли , еще засабмит случайно
Ну да. Было бы странно, если бы он захотел подраться сразу с Аспинеллом. Все-таки у него нет подготовки как у серьезных бойцов.
В боксе челюсть свернули, а в ММА хребет сломают.
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