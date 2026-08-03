Джейк Пол хочет провести бой по ММА: «Когда я вижу, как борются бойцы ММА, мне становится стыдно»

Джейк Пол планирует провести бой по ММА.

Блогер и владелец промоушена MVP Джейк Пол намерен провести бой по ММА.

«В ближайшие пару месяцев я буду готов спарринговать. Челюсть заживает, надеюсь вернуться в этом году и заняться ММА. У меня есть опыт в борьбе – первый дивизион. Когда я вижу, как борются бойцы ММА, мне становится стыдно. Они бы не продержались и минуты в первом школьном дивизионе Огайо», – сказал Джейк Пол.

Ранее промоушен Пола MVP купил лигу PFL. Джейк говорил, что хочет провести бой с Нейтом Диасом.

Джейк Пол заявил, что Хабиб не отбирал у него пояс PFL, чтобы вручить Усману: «Я сам сказал ему взять пояс. Вы все – овцы, поливаете меня грязью»