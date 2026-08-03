Джейк Пол хочет провести бой по ММА: «Когда я вижу, как борются бойцы ММА, мне становится стыдно»
Джейк Пол планирует провести бой по ММА.
Блогер и владелец промоушена MVP Джейк Пол намерен провести бой по ММА.
«В ближайшие пару месяцев я буду готов спарринговать. Челюсть заживает, надеюсь вернуться в этом году и заняться ММА. У меня есть опыт в борьбе – первый дивизион. Когда я вижу, как борются бойцы ММА, мне становится стыдно. Они бы не продержались и минуты в первом школьном дивизионе Огайо», – сказал Джейк Пол.
Ранее промоушен Пола MVP купил лигу PFL. Джейк говорил, что хочет провести бой с Нейтом Диасом.
Джейк Пол заявил, что Хабиб не отбирал у него пояс PFL, чтобы вручить Усману: «Я сам сказал ему взять пояс. Вы все – овцы, поливаете меня грязью»
Опубликовал: Василий Осколков
Источник: твиттер Марио Навфаля
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