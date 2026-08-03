Брюс Баффер впечатлен боем Марка Вологдина: «Для меня честь объявлять твое имя»
Баффер впечатлен боем Вологдин – Николич.
Боец UFC Марк Вологдин выложил видео, на котором общается с ринг-анонсером Брюсом Баффером после поединка с Бориславом Николичем на UFC в Сербии.
«Я очень впечатлен тобой. Для меня честь объявлять твое имя. Надеюсь, я сделаю это снова. Ты жесткий тип. Ты получил бонус за бой? Нет? Ты шутишь? Выиграл ты или проиграл, в моих глазах ты победитель. Я хочу объявить тебя снова», – сказал Баффер.
Вологдин проиграл Николичу единогласным решением судей на турнире UFC в Сербии.
Турнир UFC в Белграде – рекордный для лиги по количеству финишей и досрочных побед в первом раунде
Опубликовал: Василий Осколков
Источник: инстаграм Марка Вологдина
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