Брюс Баффер впечатлен боем Марка Вологдина: «Для меня честь объявлять твое имя»

Баффер впечатлен боем Вологдин – Николич.

Боец UFC Марк Вологдин выложил видео, на котором общается с ринг-анонсером Брюсом Баффером после поединка с Бориславом Николичем на UFC в Сербии.

«Я очень впечатлен тобой. Для меня честь объявлять твое имя. Надеюсь, я сделаю это снова. Ты жесткий тип. Ты получил бонус за бой? Нет? Ты шутишь? Выиграл ты или проиграл, в моих глазах ты победитель. Я хочу объявить тебя снова», – сказал Баффер.

Вологдин проиграл Николичу единогласным решением судей на турнире UFC в Сербии.

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