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  4. Брюс Баффер впечатлен боем Марка Вологдина: «Для меня честь объявлять твое имя»

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Брюс Баффер впечатлен боем Марка Вологдина: «Для меня честь объявлять твое имя»
Баффер впечатлен боем Вологдин – Николич.

Боец UFC Марк Вологдин выложил видео, на котором общается с ринг-анонсером Брюсом Баффером после поединка с Бориславом Николичем на UFC в Сербии.

«Я очень впечатлен тобой. Для меня честь объявлять твое имя. Надеюсь, я сделаю это снова. Ты жесткий тип. Ты получил бонус за бой? Нет? Ты шутишь? Выиграл ты или проиграл, в моих глазах ты победитель. Я хочу объявить тебя снова», – сказал Баффер.

Вологдин проиграл Николичу единогласным решением судей на турнире UFC в Сербии.

Турнир UFC в Белграде – рекордный для лиги по количеству финишей и досрочных побед в первом раунде

Опубликовал: Василий Осколков
Источник: инстаграм Марка Вологдина
logoБрюс Баффер
logoМарк Вологдин
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Комментарии

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Воля к победе и стойкость это круто. Но мелкий он, конечно, для этого веса.
Ответavku
Воля к победе и стойкость это круто. Но мелкий он, конечно, для этого веса.
Как можно быть мелким для 60кг ? 😄
Справедливости ради, Николич - далеко не мешок и после попадания в первом тайме вполне мог его удосрочить.
Очевидно, топовым бойцом не станет, но ярким персонажем и небольшой звездой вполне может. Вопрос только в запасе здоровья
ОтветБюрофакс Барселоны
Справедливости ради, Николич - далеко не мешок и после попадания в первом тайме вполне мог его удосрочить. Очевидно, топовым бойцом не станет, но ярким персонажем и небольшой звездой вполне может. Вопрос только в запасе здоровья
Базы не хватает сильно
При всей поддержке и симпатии к Марку, я был весьма раздосадован ужасающим уроном, который он получил в этом бою. Надеюсь его лагерь внесет коррективы, а то как как будто план в последних двух боях - это подставлять голову под удары, пока соперник не вымахается и сдастся 😬
Почему-то вспоминаю Борщёва, тоже ярко начинал, но, проигрывал :(
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