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  4. Майкл Моралес: «У Гэрри ноль шансов против Махачева. Страшно драться с Исламом, но я готов»

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Майкл Моралес: «У Гэрри ноль шансов против Махачева. Страшно драться с Исламом, но я готов»
Моралес не видит у Гэрри шансов на победу в бою с Махачевым.

Боец UFC Майкл Моралес считает, что Ислам Махачев победит Иэна Гэрри в предстоящем поединке 16 августа на UFC 330.

«У Гэрри нулевые шансы против Махачева. Нужен боец с жестким ударом, который остановит Ислама. Я на 100% уверен в Махачеве. Мы знаем его план – он будет наносить удары и попытается сделать тейкдаун. Он отлично контролирует ситуацию в партере. Думаю, пять раундов он проведет именно там или закончит бой досрочно.

Я хочу бой с чемпионом. Статус запасного позволит заявить о себе как о претенденте на пояс. Мне будет очень страшно в бою с Махачевым, но я готов», – сказал Моралес.

Ранее стало известно, что Моралес будет запасным в поединке Махачева и Гэрри.

Ислам Махачев назвал главную мотивацию в боях: «Мне разобьют лицо, если я выйду неподготовленным»

Опубликовал: Василий Осколков
Источник: Hablemos MMA
logoИслам Махачев
logoИэн Гэрри
logoUFC 330
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Комментарии

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"Мы знаем его план – он будет наносить удары и попытается сделать тейкдаун".
Охренеть, как ему удалось так точно раскусить план Махачева?
ОтветMad Marx
"Мы знаем его план – он будет наносить удары и попытается сделать тейкдаун". Охренеть, как ему удалось так точно раскусить план Махачева?
Неужели кто-то слил план Махачева, неужели в его лагере крот? 😂
Гэрри неудобный соперник, так что списывать его со счетов не стоит.
ОтветСвинопаС
Гэрри неудобный соперник, так что списывать его со счетов не стоит.
Моралес просто соломку кинул себе, в принципе он в плюсе в любом случае.
ОтветСвинопаС
Гэрри неудобный соперник, так что списывать его со счетов не стоит.
Каждый раз это читаю, а потом довольно уверенная победа Махачева. Оливейра неудобный соперник с сильным партером, Волк коренастый и и его тяжело засабмитить, Порье хорошо показывал себя против Хабиба и обладает слишком крутым боксом для Ислама, Мадаллена круто защищается от проходов и слишком большой для Ислама. Итог всегда один. Все так сильно возвышают соперников Ислама и пытаются отрицать его превосходство в мастерстве и тактике
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