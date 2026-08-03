Майкл Моралес: «У Гэрри ноль шансов против Махачева. Страшно драться с Исламом, но я готов»

Моралес не видит у Гэрри шансов на победу в бою с Махачевым.

Боец UFC Майкл Моралес считает, что Ислам Махачев победит Иэна Гэрри в предстоящем поединке 16 августа на UFC 330.

«У Гэрри нулевые шансы против Махачева. Нужен боец с жестким ударом, который остановит Ислама. Я на 100% уверен в Махачеве. Мы знаем его план – он будет наносить удары и попытается сделать тейкдаун. Он отлично контролирует ситуацию в партере. Думаю, пять раундов он проведет именно там или закончит бой досрочно.

Я хочу бой с чемпионом. Статус запасного позволит заявить о себе как о претенденте на пояс. Мне будет очень страшно в бою с Махачевым, но я готов», – сказал Моралес.

Ранее стало известно, что Моралес будет запасным в поединке Махачева и Гэрри.

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