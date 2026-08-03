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  4. Даниэль Кормье: «В бою Махачева и Гэрри все будет зависеть от первого раунда»

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Даниэль Кормье: «В бою Махачева и Гэрри все будет зависеть от первого раунда»
Кормье назвал ключевой момент в бою Махачева и Гэрри.

Экс-чемпион UFC Даниэль Корьмье считает, что в бою Ислама Махачева и Иэна Гэрри ключевым станет первый раунд.

«Тяжелый бой и для Махачева, и для Гэрри. Исход поединка будет зависеть от первого раунда. Если Гэрри сможет устоять на ногах, бой может быть долгим для Ислама. Если Махачев проведет тейкдаун, то ход поединка начнет склоняться в его пользу.

Гэрри – крупный парень для этого веса. Он высокий, ловкий и способен двигаться на протяжении всех 25 минут, что может доставить проблем Махачеву. Гэрри не будет стоять перед ним неподвижно», – сказал Кормье.

Бой Махачева и Гэрри пройдет 16 августа на UFC 330. 

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Опубликовал: Василий Осколков
Источник: ютуб-канал Даниэля Кормье
logoИслам Махачев
logoИэн Гэрри
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Комментарии

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Гэрри включит велосипед на заднюю скорость и будет пытаться набирать очки с дистанции. Верю, что команда Махачева подоговит хороший план на бой, а Ислам его реализует в клетке.
Посмотрим. Шансы Гэрри только в антропометрии, там разница огромная, конечно.
Действительно Гэрри крупный и руки длинные, Махачеву нужно что-то придумать, чтобы невилировать этот момент. Физической мощи как у Хабиба, чтобы перемолоть в партере, у Ислама нет, зато есть большая универсальность. Сложнейший вызов для Махачева, но если получится победить, его имя в единоборствах будет среди выдающихся спортсменов.
Ответlexx_sharingan
Действительно Гэрри крупный и руки длинные, Махачеву нужно что-то придумать, чтобы невилировать этот момент. Физической мощи как у Хабиба, чтобы перемолоть в партере, у Ислама нет, зато есть большая универсальность. Сложнейший вызов для Махачева, но если получится победить, его имя в единоборствах будет среди выдающихся спортсменов.
Физическую мощь Ислама очень недооценивают
Ответedgarok
Физическую мощь Ислама очень недооценивают
Однако есть люди, которые ощутили её на своей голове. И речь вовсе не о Волке.
Гэрри подкаблучник,шансов нет!
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