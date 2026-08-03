Даниэль Кормье: «В бою Махачева и Гэрри все будет зависеть от первого раунда»

Кормье назвал ключевой момент в бою Махачева и Гэрри.

Экс-чемпион UFC Даниэль Корьмье считает, что в бою Ислама Махачева и Иэна Гэрри ключевым станет первый раунд.

«Тяжелый бой и для Махачева, и для Гэрри. Исход поединка будет зависеть от первого раунда. Если Гэрри сможет устоять на ногах, бой может быть долгим для Ислама. Если Махачев проведет тейкдаун, то ход поединка начнет склоняться в его пользу.

Гэрри – крупный парень для этого веса. Он высокий, ловкий и способен двигаться на протяжении всех 25 минут, что может доставить проблем Махачеву. Гэрри не будет стоять перед ним неподвижно», – сказал Кормье.

Бой Махачева и Гэрри пройдет 16 августа на UFC 330.

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