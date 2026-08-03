Умар Нурмагомедов: «Махачев начал заучивать Коран наизусть. Это достижение больше, чем пояса»
Умар Нурмагомедов назвал самое значимое достижение Махачева.
Боец UFC Умар Нурмагомедов сообщил, что Ислам Махачев начал читать Коран без ошибок.
«Двойной чемп. Но есть достижение, которое больше, чем эти пояса. Ислам научился читать Коран без ошибок. И начал заучивать наизусть. Это больше, чем пояса, машины и дворцы», – написал Умар в соцсетях.
Следующий бой Махачев проведет 16 августа против Иэна Гэрри на UFC 330. Для Ислама это будет первая защита пояса в полусреднем весе.
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Опубликовал: Василий Осколков
Источник: инстаграм Умара Нурмагомедова
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