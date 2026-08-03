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  4. Умар Нурмагомедов: «Махачев начал заучивать Коран наизусть. Это достижение больше, чем пояса»

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Умар Нурмагомедов: «Махачев начал заучивать Коран наизусть. Это достижение больше, чем пояса»
Умар Нурмагомедов назвал самое значимое достижение Махачева.

Боец UFC Умар Нурмагомедов сообщил, что Ислам Махачев начал читать Коран без ошибок.

«Двойной чемп. Но есть достижение, которое больше, чем эти пояса. Ислам научился читать Коран без ошибок. И начал заучивать наизусть. Это больше, чем пояса, машины и дворцы», – написал Умар в соцсетях.

Следующий бой Махачев проведет 16 августа против Иэна Гэрри на UFC 330. Для Ислама это будет первая защита пояса в полусреднем весе.

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Опубликовал: Василий Осколков
Источник: инстаграм Умара Нурмагомедова
logoИслам Махачев
logoИэн Гэрри
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Комментарии

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очередное лицемерие, знать коран наизусть, и бить морды в одних трусах, на фоне полуголых женщин и рекламы алкоголя...
ОтветCadabrius
очередное лицемерие, знать коран наизусть, и бить морды в одних трусах, на фоне полуголых женщин и рекламы алкоголя...
Комментарий скрыт
ОтветCadabrius
очередное лицемерие, знать коран наизусть, и бить морды в одних трусах, на фоне полуголых женщин и рекламы алкоголя...
Не дошел еще до того места😄
Читать не равно соблюдать
Понимает хоть, что читает и что учит
ОтветГазовый господин
Понимает хоть, что читает и что учит
Перевод есть
ОтветГазовый господин
Понимает хоть, что читает и что учит
Если начнёт понимать, то придется бросать бои. И деньги которые он заработал получается по Исламу не халяльные ибо зарабатывать разбивая кому-то лицо это точно не есть хорошо.
Слава Иисусу Христу
Истинному Господу и Спасителю наших душ
Да помилует нас Господь🙏
ОтветВартан Григорян
Слава Иисусу Христу Истинному Господу и Спасителю наших душ Да помилует нас Господь🙏
Звучит как "мой старший брат побьет твоего".
мозгов у него немного все-таки
Небольшая помощь Махачеву в изучении Корана))):
Сура 65 аят 4 - дозволяет женитьcя на маленькой девочке.
Сура 9 аят 29 - призывает у…ть неверных или заставлять платить джизью, оставаясь в униженном состоянии
Сура 9:5 тоже самое что в 9:29
Сура 4 аят 24 дозволяет на$ …. Овать замужних женщин, попавших в плен.
Сура 98 аят 6 - называет всех немусульман худшими тварями
Сура 4 аят 34 - разрешает би ть свою жену
Сура 33:50 - дозволяет жениться на двоюродных сестрах
Сура 5:51 - не берите в друзья иудеев и христиан и не просите их помощи.
Сура 8:12 рубите им головы и пальцы.
Сура 33:59 женщины должны покрываться.
Хадис сахих муслим 1422 говорится что жене Мухаммеда Айше было 9 лет.
Хадис Сунан Абу-Дауд 2121 - тоже самое.
Хадис Сунан Абу-Дауд 4173 - любая девушка, которая надушилась и вышла на улицу- шлюха
ОтветФантомчик
Небольшая помощь Махачеву в изучении Корана))): Сура 65 аят 4 - дозволяет женитьcя на маленькой девочке. Сура 9 аят 29 - призывает у…ть неверных или заставлять платить джизью, оставаясь в униженном состоянии Сура 9:5 тоже самое что в 9:29 Сура 4 аят 24 дозволяет на$ …. Овать замужних женщин, попавших в плен. Сура 98 аят 6 - называет всех немусульман худшими тварями Сура 4 аят 34 - разрешает би ть свою жену Сура 33:50 - дозволяет жениться на двоюродных сестрах Сура 5:51 - не берите в друзья иудеев и христиан и не просите их помощи. Сура 8:12 рубите им головы и пальцы. Сура 33:59 женщины должны покрываться. Хадис сахих муслим 1422 говорится что жене Мухаммеда Айше было 9 лет. Хадис Сунан Абу-Дауд 2121 - тоже самое. Хадис Сунан Абу-Дауд 4173 - любая девушка, которая надушилась и вышла на улицу- шлюха
А при чем тут хадисы, если речь о Коране? Кстати христианство или иудаизм где запрещают жениться на двоюродных сестрах? Почему Дарвин был женат на двоюродной сестре? И Таль? И Ротшильды тоже женились на двоюродных сестрах...
ОтветTachmuhammet Atchapanov
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Начал учить и уже достижение? Может быть, когда закончит?)
Для памяти полезно.
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