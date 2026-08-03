Деметриус Джонсон призвал UFC подписать Усмана Нурмагомедова: «Дайте ему любые деньги»
Джонсон выступил за переход Нурмагомедова в UFC.
Экс-чемпион UFC Деметриус Джонсон считает, что промоушен должен подписать Усмана Нурмагомедова.
«Если бы я был Даной Уайтом, я бы заплатил Усману сколько угодно, лишь бы забрать его из PFL, потому что ты крадешь звезду их организации», – сказал Джонсон.
1 августа Усман Нурмагомедов нокаутировал Арчи Колгана в первом раунде, защитил пояс PFL в легком весе и завершил контракт с организацией.
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Опубликовал: Василий Осколков
Источник: ютуб-канал Деметриуса Джонсона
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