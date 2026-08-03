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  4. Деметриус Джонсон призвал UFC подписать Усмана Нурмагомедова: «Дайте ему любые деньги»

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Деметриус Джонсон призвал UFC подписать Усмана Нурмагомедова: «Дайте ему любые деньги»
Джонсон выступил за переход Нурмагомедова в UFC.

Экс-чемпион UFC Деметриус Джонсон считает, что промоушен должен подписать Усмана Нурмагомедова.

«Если бы я был Даной Уайтом, я бы заплатил Усману сколько угодно, лишь бы забрать его из PFL, потому что ты крадешь звезду их организации», – сказал Джонсон.

1 августа Усман Нурмагомедов нокаутировал Арчи Колгана в первом раунде, защитил пояс PFL в легком весе и завершил контракт с организацией.

Усман снес самого сложного соперника за раунд и наехал на Джейка Пола! UFC – неизбежность?

Опубликовал: Василий Осколков
Источник: ютуб-канал Деметриуса Джонсона
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Комментарии

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все по классике - душить конкурентов просто перекупая безо всякой нужды их "топов" которых можно даже на бенче морозить годами лишь бы не дрались больше нигде
У Усмана все равно нет больше других вариантов), врядли ему кто то предложит больше чем юфс. Поэтому думаю не такой уж и жирный контракт предложит Дана
ОтветAround the world
У Усмана все равно нет больше других вариантов), врядли ему кто то предложит больше чем юфс. Поэтому думаю не такой уж и жирный контракт предложит Дана
А мвп не предложит? Джейк Пол сколько раз говорил что они будут платить больше чем юфс. За ним нетфликс, бабки легко найдут
ОтветAround the world
У Усмана все равно нет больше других вариантов), врядли ему кто то предложит больше чем юфс. Поэтому думаю не такой уж и жирный контракт предложит Дана
Ну эксклюзивно для Усмана МВП мог бы дать контракт жирнее чем в ЮФС . Другое дело , что с ЮФС боец растет и медийно и уже за счет этого аспекта он суммарно сможет зарабатывать больше .
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