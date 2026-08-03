В команде Чимаева объяснили проблемы на весогонке перед боем со Стриклендом: «Хамзат набирал массу для поединка с Прохазкой»

Бичуев рассказал, почему Чимаев тяжело гонял вес перед боем со Стриклендом.

Президент бойцовского клуба «Ахмат» Мурад Бичуев объяснил, почему у Хамзата Чимаева возникли проблемы на весогонке перед боем с Шоном Стриклендом .

«Изначально Чимаев должен был драться с Прохазкой в полутяжелом весе. Мы сосредоточились в основном на его физической форме. Хамзат начал набирать мышечную массу. Потом нам сказали, что нужно драться со Стриклендом в среднем весе. У нас было мало времени, мы столкнулись с большим количеством проблем, чем ожидали», – сказал Бичуев.

Чимаев проиграл Стрикленду раздельным решением судей на турнире UFC 328 и потерпел первое поражение в карьере.

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