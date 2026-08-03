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  4. В команде Чимаева объяснили проблемы на весогонке перед боем со Стриклендом: «Хамзат набирал массу для поединка с Прохазкой»

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В команде Чимаева объяснили проблемы на весогонке перед боем со Стриклендом: «Хамзат набирал массу для поединка с Прохазкой»
Бичуев рассказал, почему Чимаев тяжело гонял вес перед боем со Стриклендом.

Президент бойцовского клуба «Ахмат» Мурад Бичуев объяснил, почему у Хамзата Чимаева возникли проблемы на весогонке перед боем с Шоном Стриклендом.

«Изначально Чимаев должен был драться с Прохазкой в полутяжелом весе. Мы сосредоточились в основном на его физической форме. Хамзат начал набирать мышечную массу. Потом нам сказали, что нужно драться со Стриклендом в среднем весе. У нас было мало времени, мы столкнулись с большим количеством проблем, чем ожидали», – сказал Бичуев.

Чимаев проиграл Стрикленду раздельным решением судей на турнире UFC 328 и потерпел первое поражение в карьере.

Шон Стрикленд: «Чимаев, я научу тебя правильно гонять вес, чтобы ты не ныл после второго поражения»

Опубликовал: Василий Осколков
Источник: Red Corner
logoХамзат Чимаев
logoШон Стрикленд
logoUFC
logoИржи Прохазка
logoMMA

Комментарии

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Все равно у Хамзата эти проблемы были и раньше в боях. Единственный бой, где он был в бешеной форме с точки зрения выносливости - это Дю Плесси. В остальных - либо удавалось перебить в стойке, либо он проигрывал последние раунды.
Ну понятно. Настолько проблемы были с весогонкой, что он решил принять поединок в стойке, практически без партера?
Ответlexx_sharingan
Ну понятно. Настолько проблемы были с весогонкой, что он решил принять поединок в стойке, практически без партера?
Так он пытался, во втором раунде когда после неудачного прохода не осталось сил и он упал на спину сам было видно что явно не готов к бою на 100%
Ответmaxuser
Так он пытался, во втором раунде когда после неудачного прохода не осталось сил и он упал на спину сам было видно что явно не готов к бою на 100%
О чём и речь, это насколько должны быть проблемы, чтобы свой козырь не работал.
До сих пор в голове не укладывается как борз умудрился проиграть Стрикленду
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