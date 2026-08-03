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Шон Стрикленд: «Если бы существовал показатель «доллар за качество», Tesla был бы худшим автомобилем в истории»
Стрикленд раскритиковал автомобили Tesla.

Чемпион UFC Шон Стрикленд недоволен качеством автомобилей Tesla.

«Если бы существовал показатель «доллар за качество» автомобиля, Tesla был бы худшей машиной из когда-либо построенных. Это быстрая, пластиковая, самоуправляемая куча дерьма, сделанная для людей, которые могут позволить себе выбрасывать автомобили», – написал Стрикленд.

«Если бы не бои, стал бы серийным убийцей». Ад Шона Стрикленда

Опубликовал: Василий Осколков
Источник: твиттер Шона Стрикленда
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Комментарии

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А вообще он по делу сказал- в тесле модел 3 качество пластика как в ладе гранта. И это совсем не комплимент Гранте..... Хотя цена машин сопоставима. Около 20 тысяч долларов.
в точку!)) премиальный автомобильный фастфуд
Ахах, а Шон тот ещё автолюбитель.
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