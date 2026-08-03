Шон Стрикленд: «Если бы существовал показатель «доллар за качество», Tesla был бы худшим автомобилем в истории»
Стрикленд раскритиковал автомобили Tesla.
Чемпион UFC Шон Стрикленд недоволен качеством автомобилей Tesla.
«Если бы существовал показатель «доллар за качество» автомобиля, Tesla был бы худшей машиной из когда-либо построенных. Это быстрая, пластиковая, самоуправляемая куча дерьма, сделанная для людей, которые могут позволить себе выбрасывать автомобили», – написал Стрикленд.
«Если бы не бои, стал бы серийным убийцей». Ад Шона Стрикленда
Опубликовал: Василий Осколков
Источник: твиттер Шона Стрикленда
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