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Мераб Двалишвили начал подготовку к бою с Петром Яном: «В прошлый раз я тренировался тяжело, а сейчас работаю умно»
Двалишвили начал готовиться к трилогии с Яном.

Бывший чемпион UFC Мераб Двалишвили начал тренировочный лагерь к третьему бою с Петром Яном.

«Мы поработали над некоторыми позициями. Это то, как я буду драться с Петром. Мы тренируемся умно. В прошлый раз я тренировался тяжело, а сейчас работаю умно. Думаю, результат будет другим. Я верну свой пояс», – сказал Мераб.

Ранее подготовку к бою начал Ян. Инсайдеры сообщали, что бой Ян – Двалишвили может пройти 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби.

Петр Ян начал подготовку к следующему бою

Опубликовал: Василий Осколков
Источник: Red Corner
logoПетр Ян
logoМераб Двалишвили
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Комментарии

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Бойцы достойные, бой должен быть интересный
Ответsergey2022
Бойцы достойные, бой должен быть интересный
Да, нужно чтобы оба были без травм, тогда как и второй поединок, будет интересно!
Надеюсь этого не произойдет и Петр доделает в третьем бою то, что не успел сделать во втором - победит досрочно.
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