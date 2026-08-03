Мераб Двалишвили начал подготовку к бою с Петром Яном: «В прошлый раз я тренировался тяжело, а сейчас работаю умно»

Двалишвили начал готовиться к трилогии с Яном.

Бывший чемпион UFC Мераб Двалишвили начал тренировочный лагерь к третьему бою с Петром Яном .

«Мы поработали над некоторыми позициями. Это то, как я буду драться с Петром. Мы тренируемся умно. В прошлый раз я тренировался тяжело, а сейчас работаю умно. Думаю, результат будет другим. Я верну свой пояс», – сказал Мераб.

Ранее подготовку к бою начал Ян. Инсайдеры сообщали, что бой Ян – Двалишвили может пройти 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби.

Петр Ян начал подготовку к следующему бою