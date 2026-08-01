Турнир UFC в Белграде – рекордный для лиги по количеству финишей и досрочных побед в первом раунде
1 августа в Белграде прошел дебютный турнир UFC. Из 14 боев 12 завершились досрочно, из них 10 – в первом раунде. Оба показателя – рекордные для лиги в современной истории.
В главном событии Урош Медич нокаутировал Даниэля Родригеса за 30 секунд. 8 из 11 побед в UFC он оформил нокаутом.
UFC Fight Night в Белграде: Медич за 30 секунд победил Родригеса, Стирлинг нокаутировал Блаховича, Вологдин проиграл Николичу
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
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