  1. Спортс
  2. Бокс/MMA/UFC
  3. Новости

  4. Турнир UFC в Белграде – рекордный для лиги по количеству финишей и досрочных побед в первом раунде

0
Турнир UFC в Белграде – рекордный для лиги по количеству финишей и досрочных побед в первом раунде

1 августа в Белграде прошел дебютный турнир UFC. Из 14 боев 12 завершились досрочно, из них 10 – в первом раунде. Оба показателя – рекордные для лиги в современной истории.

В главном событии Урош Медич нокаутировал Даниэля Родригеса за 30 секунд. 8 из 11 побед в UFC он оформил нокаутом.

UFC Fight Night в Белграде: Медич за 30 секунд победил Родригеса, Стирлинг нокаутировал Блаховича, Вологдин проиграл Николичу

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
logoUFC
logoMMA
logoМарк Вологдин
logoЯн Блахович

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Разошлись ребята.
Выдали ночь К’О.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Боец UFC Марк Вологдин: «Спорт вне политики? Нифига подобного. Я менял флаг на финский, потому что мне не давали бои»
Ян Блахович: «Мне предложили бой с Анкалаевым, но через два часа заключили сделку с Гуськовым»
Блахович – о 15-й строчке в новых рейтингах UFC: «Два дня назад Гуськов должен был драться против топового соперника. Теперь все наоборот»
Рекомендуем
Главные новости
Забит Магомедшарипов и Юссеф Залал проведут схватку по грэпплингу 30 августа на ACBJJ
Даниэль Кормье: «Реванш Чимаева и Стрикленда невозможно раскрутить. Они сами похоронили соперничество»
Чарльз Оливейра: «У Гэрри хорошие шансы победить Махачева, он мыслит стратегически»
Вальтер Уокер: «Хочу подраться с Дерриком Льюисом, смотрел его бои, когда был молодым»
Джейк Пол хочет провести бой по ММА: «Когда я вижу, как борются бойцы ММА, мне становится стыдно»
Брюс Баффер впечатлен боем Марка Вологдина: «Для меня честь объявлять твое имя»
Майкл Моралес: «У Гэрри ноль шансов против Махачева. Страшно драться с Исламом, но я готов»
Даниэль Кормье: «В бою Махачева и Гэрри все будет зависеть от первого раунда»
Умар Нурмагомедов: «Махачев начал заучивать Коран наизусть. Это достижение больше, чем пояса»
Деметриус Джонсон призвал UFC подписать Усмана Нурмагомедова: «Дайте ему любые деньги»
Ко всем новостям
Последние новости
Рублев об игре в футбол с Нурмагомедовым: «Мяч проскользнул с такой скоростью, что я вообще не понял, что произошло. И тут Хабиб орет: «Кто это? Уберите его нафиг!»
Конор Макгрегор стал амбассадором киберспортивного клуба Aurora
Фото
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
Кино