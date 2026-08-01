Турнир UFC в Белграде – рекордный для лиги по количеству финишей и досрочных побед в первом раунде

1 августа в Белграде прошел дебютный турнир UFC. Из 14 боев 12 завершились досрочно, из них 10 – в первом раунде. Оба показателя – рекордные для лиги в современной истории.

В главном событии Урош Медич нокаутировал Даниэля Родригеса за 30 секунд. 8 из 11 побед в UFC он оформил нокаутом.

UFC Fight Night в Белграде: Медич за 30 секунд победил Родригеса, Стирлинг нокаутировал Блаховича, Вологдин проиграл Николичу