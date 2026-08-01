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  4. Арман Царукян и Чарльз Оливейра подерутся на UFC 331 – пятираундовый поединок, но без пояса BMF (Лео Гимарайеш)

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Арман Царукян и Чарльз Оливейра подерутся на UFC 331 – пятираундовый поединок, но без пояса BMF (Лео Гимарайеш)
Реванш Царукяна и Оливейры пройдет в формате пяти раундов.

20 сентября на UFC 331 в Лос-Анджелесе подерутся легковесы Чарльз Оливейра и Арман Царукян, сообщает журналист Лео Гимарайеш.

По данным Гимарайеша, изначально UFC планировал организовать бойцам трехраундовый поединок, но остановился на варианте с пятью раундами. Пояс BMF, которым владеет Оливейра, разыгрываться не будет.

В 2024 году Царукян победил Оливейру раздельным решением судей.

Менеджер Царукяна: «Арману нужно быть активным. Вариант с Оливейрой – самый заманчивый»

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: твиттер Лео Гимарайеша
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Комментарии

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Ни Арман, ни тем более Оливейра абсолютно не ассоциируются с бмф, так что все верно
Ответedgarok
Ни Арман, ни тем более Оливейра абсолютно не ассоциируются с бмф, так что все верно
Что верно? Пояс этот у Оливейры.
Ответedgarok
Ни Арман, ни тем более Оливейра абсолютно не ассоциируются с бмф, так что все верно
Оливейра скорее да чем нет, просто последний бой был унылый, но его понятно можно, ему позарез нужна была победа
Этот пояс изначально был картонным, а после завоевания его Оливейрой тактикой залеживания - этот пояс стал тряпочным - из обносок бомжей (как сказал бы один чувак повредивший колено).
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