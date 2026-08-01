Арман Царукян и Чарльз Оливейра подерутся на UFC 331 – пятираундовый поединок, но без пояса BMF (Лео Гимарайеш)

Реванш Царукяна и Оливейры пройдет в формате пяти раундов.

20 сентября на UFC 331 в Лос-Анджелесе подерутся легковесы Чарльз Оливейра и Арман Царукян , сообщает журналист Лео Гимарайеш.

По данным Гимарайеша, изначально UFC планировал организовать бойцам трехраундовый поединок, но остановился на варианте с пятью раундами. Пояс BMF, которым владеет Оливейра, разыгрываться не будет.

В 2024 году Царукян победил Оливейру раздельным решением судей.

Менеджер Царукяна: «Арману нужно быть активным. Вариант с Оливейрой – самый заманчивый»