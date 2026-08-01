Арман Царукян и Чарльз Оливейра подерутся на UFC 331 – пятираундовый поединок, но без пояса BMF (Лео Гимарайеш)
Реванш Царукяна и Оливейры пройдет в формате пяти раундов.
20 сентября на UFC 331 в Лос-Анджелесе подерутся легковесы Чарльз Оливейра и Арман Царукян, сообщает журналист Лео Гимарайеш.
По данным Гимарайеша, изначально UFC планировал организовать бойцам трехраундовый поединок, но остановился на варианте с пятью раундами. Пояс BMF, которым владеет Оливейра, разыгрываться не будет.
В 2024 году Царукян победил Оливейру раздельным решением судей.
Менеджер Царукяна: «Арману нужно быть активным. Вариант с Оливейрой – самый заманчивый»
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: твиттер Лео Гимарайеша
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