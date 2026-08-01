Александр Шаблий: «Усман – лучший в легком весе в мире во всех промоушенах, поэтому мне нужен этот бой. Я законный претендент №1 и хочу реванш»

Александр Шаблий хочет провести реванш с Усманом Нурмагомедовым.

Боец PFL Александр Шаблий хочет провести реванш с чемпионом легкого веса Усманом Нурмагомедовым .

«Мы все знаем, что в нашем спорте реванши могут складываться совершенно по-разному – достаточно вспомнить поединки Петра Яна против Мераба Двалишвили или Фрэнсиса Нганну против Стипе Миочича. Все понимают, что если Хамзат Чимаев во второй раз выйдет против Дрикуса дю Плесси или Ислам Махачев устроит реванш с Адриано Мартинсом, то исход будет совершенно иным.

Я хотел бы официально обратиться с просьбой о реванше с Усманом Нурмагомедовым, потому что абсолютно уверен: наш второй бой пройдет по-другому. Огромные поздравления Усману – здесь нет ни капли неуважения. На самом деле я считаю, что он сейчас лучший боец в легком весе в мире во всех промоушенах, поэтому мне нужен этот бой. Я законный претендент №1 и хочу реванш», – сказал Шаблий.

На турнире PFL в Нью-Йорке Нурмагомедов нокаутом в первом раунде победил Арчи Колгана и заявил, что провел последний поединок по контракту. В 2024 году Усман победил Шаблия единогласным решением судей.

Усман снес самого сложного соперника за раунд и наехал на Джейка Пола! UFC – неизбежность?