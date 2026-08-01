  1. Спортс
  2. Бокс/MMA/UFC
  3. Новости

  4. Александр Шаблий: «Усман – лучший в легком весе в мире во всех промоушенах, поэтому мне нужен этот бой. Я законный претендент №1 и хочу реванш»

0
Александр Шаблий: «Усман – лучший в легком весе в мире во всех промоушенах, поэтому мне нужен этот бой. Я законный претендент №1 и хочу реванш»
Александр Шаблий хочет провести реванш с Усманом Нурмагомедовым.

Боец PFL Александр Шаблий хочет провести реванш с чемпионом легкого веса Усманом Нурмагомедовым.

«Мы все знаем, что в нашем спорте реванши могут складываться совершенно по-разному – достаточно вспомнить поединки Петра Яна против Мераба Двалишвили или Фрэнсиса Нганну против Стипе Миочича. Все понимают, что если Хамзат Чимаев во второй раз выйдет против Дрикуса дю Плесси или Ислам Махачев устроит реванш с Адриано Мартинсом, то исход будет совершенно иным.

Я хотел бы официально обратиться с просьбой о реванше с Усманом Нурмагомедовым, потому что абсолютно уверен: наш второй бой пройдет по-другому. Огромные поздравления Усману – здесь нет ни капли неуважения. На самом деле я считаю, что он сейчас лучший боец в легком весе в мире во всех промоушенах, поэтому мне нужен этот бой. Я законный претендент №1 и хочу реванш», – сказал Шаблий.

На турнире PFL в Нью-Йорке Нурмагомедов нокаутом в первом раунде победил Арчи Колгана и заявил, что провел последний поединок по контракту. В 2024 году Усман победил Шаблия единогласным решением судей.

Усман снес самого сложного соперника за раунд и наехал на Джейка Пола! UFC – неизбежность?

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: инстаграм Александра Шаблия
logoMMA
logoУсман Нурмагомедов
logoPFL
logoАлександр Шаблий

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
У Усмана контракт закончился. И большие сомнения, что подпишет новый. Да и для новых владельцев бой Усмана с Александром так себе витрина промоушена.
Непонятно одно, почему после победы над каким-то ноунеймом из третьесортной лиги, которого даже википедия не знает, все начали делать вид что он победил кого-то величайшего.
Ну мнения конечно могут быть разными. Но странно, если он реально считает Усмана сильнейшим в мире по категории.
Ответlexx_sharingan
Ну мнения конечно могут быть разными. Но странно, если он реально считает Усмана сильнейшим в мире по категории.
Почему же? Он дрался с ним, проводил сборы с Царукяном, думаю вправе так думать
ОтветRAMIK
Почему же? Он дрался с ним, проводил сборы с Царукяном, думаю вправе так думать
Думать конечно в праве, я же написал. Просто это странно, учитывая реальность. А вот если он выбивает себе относительно крупный поединок, то всё логично.
всё же Стрикленда скорее всего имел в виду, а не Дрикуса
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Усман Нурмагомедов: «За 11 месяцев уже третья сгонка веса. И каждый раз по 13-15 кг»
Тренер Сергей Торосян: «В топ-5 легкого веса UFC Усман Нурмагомедов точно будет»
Усман Нурмагомедов – о контракте с MVP Джейка Пола: «Хоть они мне заплатят 100 млн – если старший скажет «Ты вот это сделаешь», я сделаю это»
Рекомендуем
Главные новости
Забит Магомедшарипов и Юссеф Залал проведут схватку по грэпплингу 30 августа на ACBJJ
Даниэль Кормье: «Реванш Чимаева и Стрикленда невозможно раскрутить. Они сами похоронили соперничество»
Чарльз Оливейра: «У Гэрри хорошие шансы победить Махачева, он мыслит стратегически»
Вальтер Уокер: «Хочу подраться с Дерриком Льюисом, смотрел его бои, когда был молодым»
Джейк Пол хочет провести бой по ММА: «Когда я вижу, как борются бойцы ММА, мне становится стыдно»
Брюс Баффер впечатлен боем Марка Вологдина: «Для меня честь объявлять твое имя»
Майкл Моралес: «У Гэрри ноль шансов против Махачева. Страшно драться с Исламом, но я готов»
Даниэль Кормье: «В бою Махачева и Гэрри все будет зависеть от первого раунда»
Умар Нурмагомедов: «Махачев начал заучивать Коран наизусть. Это достижение больше, чем пояса»
Деметриус Джонсон призвал UFC подписать Усмана Нурмагомедова: «Дайте ему любые деньги»
Ко всем новостям
Последние новости
Рублев об игре в футбол с Нурмагомедовым: «Мяч проскользнул с такой скоростью, что я вообще не понял, что произошло. И тут Хабиб орет: «Кто это? Уберите его нафиг!»
Конор Макгрегор стал амбассадором киберспортивного клуба Aurora
Фото
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
Кино