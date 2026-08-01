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Усман Нурмагомедов: «За 11 месяцев уже третья сгонка веса. И каждый раз по 13-15 кг»
Усман Нурмагомедов рассказал о состоянии после победы над Колганом.

Чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов рассказал о своем состоянии после победы над Арчи Колганом.

– После победы ты показал жест в духе «потише». Это ты зрителям?

– Если честно, я сам к себе обращался. Дядя Абдулманап, покойный, мне всегда говорил, что надо держать себя в руках, тогда ты выигрываешь. Я постарался и себя сдержать, и зал. Как-никак это спорт. У него есть болельщики, у меня есть болельщики. У него семья бои смотрит, у меня семья бои смотрит. Нокаут тяжелый, не хочется сходить с ума после такого.

– Обычно после таких побед люди берут отпуск…

– За 11 месяцев это уже третья сгонка веса для меня. И каждый раз это 13-15 кг, а то и больше. Я возьму отдых, чтобы организм отдохнул. Я говорил с Хабибом, говорил с менеджерами, они сказали, что отдых нужен обязательно. Обязательно займусь здоровьем дома, чек-ап сделаю, – сказал Нурмагомедов.

На турнире PFL в Нью-Йорке Нурмагомедов нокаутом в первом раунде победил Колгана и заявил, что провел последний поединок по контракту. В PFL и Bellator Усман у него 12 боев (11 побед, 1 – NC, восемь титульников).

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Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sport24
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Комментарии

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Щас придут эксперты и расскажут,что это читерство,но если ты не будешь гонять вес,то будешь сильно проигрывать конкурентам,так как они будут.В итоге в одной категории бойцы одинакового природного веса
ОтветМаксон121
Щас придут эксперты и расскажут,что это читерство,но если ты не будешь гонять вес,то будешь сильно проигрывать конкурентам,так как они будут.В итоге в одной категории бойцы одинакового природного веса
Именно. Как правило, возмущаеся этим фактом только тот, кто далек от мира единоборств. Типа "чё он столько гоняет, пусть выходит в своем повседневном весе"... Гоняют ВСЕ! Кто-то 8-10кг., средневесы 14-15кг., а некоторые, как Педди и до 21 кг. Это одно из самых тяжёлых и изнурительных составляющих в карьере бойцов.
ОтветBig M0
Именно. Как правило, возмущаеся этим фактом только тот, кто далек от мира единоборств. Типа "чё он столько гоняет, пусть выходит в своем повседневном весе"... Гоняют ВСЕ! Кто-то 8-10кг., средневесы 14-15кг., а некоторые, как Педди и до 21 кг. Это одно из самых тяжёлых и изнурительных составляющих в карьере бойцов.
Пэдди не гоняет 21 кг, это все чушь. То что он может с таким перевесом в Кэмп заходить вполне вероятно, но под сгонкой именно вода считается, поэтому там не более 12-13 кг, как и у всех
Вообще, достойный комментарий.
По весу, непросто представить Усмана в весе 85кг, в октагоне он выглядит довольно лёгким.
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