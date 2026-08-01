Усман Нурмагомедов: «За 11 месяцев уже третья сгонка веса. И каждый раз по 13-15 кг»

Усман Нурмагомедов рассказал о состоянии после победы над Колганом.

Чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов рассказал о своем состоянии после победы над Арчи Колганом .

– После победы ты показал жест в духе «потише». Это ты зрителям?

– Если честно, я сам к себе обращался. Дядя Абдулманап, покойный, мне всегда говорил, что надо держать себя в руках, тогда ты выигрываешь. Я постарался и себя сдержать, и зал. Как-никак это спорт. У него есть болельщики, у меня есть болельщики. У него семья бои смотрит, у меня семья бои смотрит. Нокаут тяжелый, не хочется сходить с ума после такого.

– Обычно после таких побед люди берут отпуск…

– За 11 месяцев это уже третья сгонка веса для меня. И каждый раз это 13-15 кг, а то и больше. Я возьму отдых, чтобы организм отдохнул. Я говорил с Хабибом, говорил с менеджерами, они сказали, что отдых нужен обязательно. Обязательно займусь здоровьем дома, чек-ап сделаю, – сказал Нурмагомедов.

На турнире PFL в Нью-Йорке Нурмагомедов нокаутом в первом раунде победил Колгана и заявил, что провел последний поединок по контракту. В PFL и Bellator Усман у него 12 боев (11 побед, 1 – NC, восемь титульников).

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