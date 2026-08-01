Тренер Сергей Торосян: «В топ-5 легкого веса UFC Усман Нурмагомедов точно будет»

Тренер Сергей Торосян видит Усмана Нурмагомедова в топ-5 легкого веса UFC.

Тренер Сергей Торосян считает, что чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов войдет в топ-5 весовой в UFC.

«Усман Нурмагомедов обладает всеми качествами, чтобы оказаться в топах UFC. У него отличные перспективы. С каждым боем он продолжает развиваться и набирает в тех аспектах, которых не хватало раньше. Хорошо контролирует дистанцию, бьет ногами, добавил скорость, прилично идет добивать.

В топ-5 парень точно будет. Дальше зависит от везения. Пэдди Пимблетта и Макса Холлоуэя он точно победит, а вот с Чарльзом Оливейрой – вопросы. 55 на 45 в пользу Нурмагомедова. Хорошие друг другу конкуренты», – сказал Торосян.

На турнире PFL в Нью-Йорке Нурмагомедов нокаутом в первом раунде победил Арчи Колгана и заявил, что провел последний поединок по контракту.

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