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  4. Усман Нурмагомедов – о контракте с MVP Джейка Пола: «Хоть они мне заплатят 100 млн – если старший скажет «Ты вот это сделаешь», я сделаю это»

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Усман Нурмагомедов – о контракте с MVP Джейка Пола: «Хоть они мне заплатят 100 млн – если старший скажет «Ты вот это сделаешь», я сделаю это»
Усман Нурмагомедов высказался о возможном подписании контракта с MVP.

Чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов рассказал о будущем.

После победы нокаутом над Арчи Колганом в Нью-Йорке Усман заявил, что провел последний бой по контракту с PFL. Ранее лига объединилась с промоушеном MVP, которым управляет Джейк Пол.

«Что дальше? Знаешь, Джейк Пол очень много раз говорил, что у Даны [Уайт] миллиардная компания, но он не платит ничего своим бойцам. И как вишенка на торте – слияние с PFL, у меня заканчивается контракт.

Сейчас посмотрим, как он [Пол] будет платить. Если ты говоришь, давай, теперь покажи, как это надо делать. Если хочешь платить, если считаешь, что люди заслужили, – давай платить.

Опять-таки, хоть они мне заплатят 100 млн – если старший скажет «Ты вот это сделаешь», я сделаю это. Как говорится: «Money is not everything» [«Деньги – это не все»], – сказал Нурмагомедов.

Усман снес самого сложного соперника за раунд и наехал на Джейка Пола! UFC – неизбежность?

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sport24
logoДжейк Пол
logoPFL
logoУсман Нурмагомедов
logoMMA

Комментарии

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Интересно было бы посмотреть на Усмана в юфс, думаю с его бэкграундом и покровительством ему сразу дадут претендентский бой с Оливейрой/Топурией и дальше вполне себе проходимый Джастин, который выложил свой максимум с Ильей и неизбежно пойдет на спад. Посмотрим как сложатся все эти закулисные игры, думаю Хабиб для своего братца выбьет более чем хорошие условия, учитывая что и лысый должен быть заинтересован в свежей крови в легком весе
Ответedgarok
Интересно было бы посмотреть на Усмана в юфс, думаю с его бэкграундом и покровительством ему сразу дадут претендентский бой с Оливейрой/Топурией и дальше вполне себе проходимый Джастин, который выложил свой максимум с Ильей и неизбежно пойдет на спад. Посмотрим как сложатся все эти закулисные игры, думаю Хабиб для своего братца выбьет более чем хорошие условия, учитывая что и лысый должен быть заинтересован в свежей крови в легком весе
Наврятли успеет до Гейджы добрать, как ни как возраст уже. Либо сам уйдёт на пенсию, либо проиграет пояс. Хотя конечно Джастин умеет удивлять
Ну не всё наверное деньгами меряться должно. Сам как будто не хочет в юфс попробовать , другой уровень конкуренции, понятно что у Усмана есть навыки и опыт,но тоже непонятно как может сложиться )
ОтветYou Gin
Ну не всё наверное деньгами меряться должно. Сам как будто не хочет в юфс попробовать , другой уровень конкуренции, понятно что у Усмана есть навыки и опыт,но тоже непонятно как может сложиться )
Он молодой , времени вагон
ОтветAbu Ibrahim
Он молодой , времени вагон
Вопрос здоровья
ни в какое UFC он не пойдет, никто там ему такую мешковину пачками поставлять на корм не будет, Пол тоже не дурак и развод на деньги не съест
Пожелаем Усману - лишь бы не как товарищ Немков)
Если сейчас не подпишется в ufc, то наверное уже можно будет закрыть этот вопрос. В лёгком весе сейчас лучший период, чтобы ворваться и попробовать достичь высот. Хотя есть тот же Салкиллд, уверен что успеет дойти с нынешнего 12 до тройки дивизиона, очень перспективный спортсмен. А так, если не выходить на Армана, Усман с любым должен быть готов сразиться, и шансы есть, элита уже старые все, с Топурией вполне можно работать, если не словить в кабину в первых раундах. В рейтинге ещё и Хукер есть, это конечно смех.
Ответlexx_sharingan
Если сейчас не подпишется в ufc, то наверное уже можно будет закрыть этот вопрос. В лёгком весе сейчас лучший период, чтобы ворваться и попробовать достичь высот. Хотя есть тот же Салкиллд, уверен что успеет дойти с нынешнего 12 до тройки дивизиона, очень перспективный спортсмен. А так, если не выходить на Армана, Усман с любым должен быть готов сразиться, и шансы есть, элита уже старые все, с Топурией вполне можно работать, если не словить в кабину в первых раундах. В рейтинге ещё и Хукер есть, это конечно смех.
Усману 28, вполне может ещё пару лет околачивать мешков за высокий прайс (хотя Шаблий и Хьюз - не такие уж и мешки). Но по-спортивному уже пора в ЮФЦ, а лёгкий вес в текущем промоушене, как бы он ни назывался, оставить сокоманднику Амру Магомедову.
ОтветБорис _____
Усману 28, вполне может ещё пару лет околачивать мешков за высокий прайс (хотя Шаблий и Хьюз - не такие уж и мешки). Но по-спортивному уже пора в ЮФЦ, а лёгкий вес в текущем промоушене, как бы он ни назывался, оставить сокоманднику Амру Магомедову.
Хьюз не мешок, но и не то чтобы Усман его прошёл налегке.
Сейчас лучшее время, чтобы понять, на что способен Усман на высшем уровне, реальны ли его амбиции. А для этого нужно проходить в топ UFC. Если решит зарабатывать деньги в других промоушенах, то это его право, я бы не осуждал. Однако, тогда речи о лучшем в весе быть не должно.
Сто миллионов никто не предложит. Маловероятно это.
Мешка ошаулил и умом тронулся 🤣
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