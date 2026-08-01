Усман Нурмагомедов – о контракте с MVP Джейка Пола: «Хоть они мне заплатят 100 млн – если старший скажет «Ты вот это сделаешь», я сделаю это»

Усман Нурмагомедов высказался о возможном подписании контракта с MVP.

Чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов рассказал о будущем.

После победы нокаутом над Арчи Колганом в Нью-Йорке Усман заявил, что провел последний бой по контракту с PFL. Ранее лига объединилась с промоушеном MVP, которым управляет Джейк Пол .

«Что дальше? Знаешь, Джейк Пол очень много раз говорил, что у Даны [Уайт] миллиардная компания, но он не платит ничего своим бойцам. И как вишенка на торте – слияние с PFL, у меня заканчивается контракт.

Сейчас посмотрим, как он [Пол] будет платить. Если ты говоришь, давай, теперь покажи, как это надо делать. Если хочешь платить, если считаешь, что люди заслужили, – давай платить.

Опять-таки, хоть они мне заплатят 100 млн – если старший скажет «Ты вот это сделаешь», я сделаю это. Как говорится: «Money is not everything» [«Деньги – это не все»], – сказал Нурмагомедов.

Усман снес самого сложного соперника за раунд и наехал на Джейка Пола! UFC – неизбежность?