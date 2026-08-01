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  4. Шара Буллет подписал контракт с борцовской лигой RAF

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Шара Буллет подписал контракт с борцовской лигой RAF

Боец среднего веса UFC Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, подписал контракт с американской борцовской лигой RAF.

Рекорд Магомедова в UFC – 6-1. В последнем поединке он единогласным решением победил Мичела Перейру.

В сентябре RAF проведет турнир в Москве. Главная схватка – между Хамзатом Чимаевым и Тайроном Вудли.

«Одна схватка стоила дороже $100 тысяч». Как борьба затягивает звезд UFC – от Волкова до Шары

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: RAF
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Комментарии

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Ну какой из Шары борец, если даже ударники его переводят.. Зачем ему это? Может просто тупо бабла срубить, а результат не важен? Он рискует потерять весь пиратский хайп.
ОтветBig M0
Ну какой из Шары борец, если даже ударники его переводят.. Зачем ему это? Может просто тупо бабла срубить, а результат не важен? Он рискует потерять весь пиратский хайп.
Он понятно за деньги а RAFу то он зачем без борьбы.
ОтветBig M0
Ну какой из Шары борец, если даже ударники его переводят.. Зачем ему это? Может просто тупо бабла срубить, а результат не важен? Он рискует потерять весь пиратский хайп.
Может хочет такими темпами борьбу подтянуть 😅
Там где деньги там Шара
ОтветАрни Терминатор
Там где деньги там Шара
Он же Гора - бизнесмена ученик..
Шара правильно сделал , наберётся опыта работы в партере !
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