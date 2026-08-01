Шара Буллет подписал контракт с борцовской лигой RAF
Боец среднего веса UFC Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, подписал контракт с американской борцовской лигой RAF.
Рекорд Магомедова в UFC – 6-1. В последнем поединке он единогласным решением победил Мичела Перейру.
В сентябре RAF проведет турнир в Москве. Главная схватка – между Хамзатом Чимаевым и Тайроном Вудли.
«Одна схватка стоила дороже $100 тысяч». Как борьба затягивает звезд UFC – от Волкова до Шары
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: RAF
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