Шара Буллет подписал контракт с борцовской лигой RAF

Боец среднего веса UFC Шарабутдин Магомедов , известный как Шара Буллет, подписал контракт с американской борцовской лигой RAF.

Рекорд Магомедова в UFC – 6-1. В последнем поединке он единогласным решением победил Мичела Перейру.

В сентябре RAF проведет турнир в Москве. Главная схватка – между Хамзатом Чимаевым и Тайроном Вудли.

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