Шон Стрикленд: «Если бы не бои, стал бы серийным убийцей»

Шон Стрикленд считает, что, если бы не бои, он бы стал серийным убийцей.

Чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд рассказал о влиянии спорта на его жизнь.

«Я пришел в зал в 14 или 15 лет и был счастлив. Когда начал тренироваться, понял, что я не расист. Я просто очень злой и всех ненавидел. В 17 стал профессиональным бойцом, но ничего не зарабатывал и ненавидел себя еще больше. Считал себя неудачником без социальных навыков.

Но единственное положительное влияние получил именно в зале. Я тренировался и выплескивал гнев. Если бы не бои, стал бы серийным убийцей. Меня бы закрыли в психбольницу на всю жизнь», – сказал Стрикленд.

Стрикленд дважды завоевывал пояс UFC в среднем весе – в боях против Исраэля Адесаньи и Хамзата Чимаева.

«Если бы не бои, стал бы серийным убийцей». Ад Шона Стрикленда