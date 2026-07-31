Джейк Пол: «Мы не просто хотим дать бой UFC, мы собираемся победить»

Джейк Пол заявил амбициозные планы нового промоушена.

Блогер и боксер Джейк Пол заявил, что его новый ММА-промоушен MVP x PFL собирается обогнать UFC.

«В Wall Street Journal написали, что мы хотим дать бой UFC. Wall Street Journal, мы не просто хотим дать бой, мы собираемся победить», – сказал Пол.

Об объединении промоушена Джейка Пола MVP и PFL было заявлено 30 июля. Поединки в новом промоушене будут проходить под брендом MVP.

Мухаммад Мокаев: «Если объединенный промоушен MVP и PFL сделает наилегчайший дивизион – я готов к долгосрочной сделке»