Гассиев готов провести объединительный бой против Кабайела в Германии
Гассиев может провести бой против Кабайела в Германии.
Чемпион WBA в супертяжелом весе Мурат Гассиев заявил, что готов провести бой с чемпионом WBC Агитом Кабайелом в Германии.
«Для меня не имеет значения, где я дерусь. Германия, нейтральная территория, луна – без разницы.
Я никогда не выбираю место. Могу поехать и в Германию. Я боец, и мне все равно, где я буду драться», – заявил Гассиев.
Ранее сообщалось, что поединок Гассиев – Кабайел находится в разработке на конец 2026 года.
Тайсон Фьюри: «Уордли, Дюбуа, Кабайелу и Гассиеву просто подарили титулы. Кто вообще знает этих людей?»
Опубликовал: Артем Нагорный
Источник: The Ring
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