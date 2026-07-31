  1. Спортс
  2. Бокс/MMA/UFC
  3. Новости

  4. Гассиев готов провести объединительный бой против Кабайела в Германии

0
Гассиев готов провести объединительный бой против Кабайела в Германии
Гассиев может провести бой против Кабайела в Германии.

Чемпион WBA в супертяжелом весе Мурат Гассиев заявил, что готов провести бой с чемпионом WBC Агитом Кабайелом в Германии.

«Для меня не имеет значения, где я дерусь. Германия, нейтральная территория, луна – без разницы.

Я никогда не выбираю место. Могу поехать и в Германию. Я боец, и мне все равно, где я буду драться», – заявил Гассиев.

Ранее сообщалось, что поединок Гассиев – Кабайел находится в разработке на конец 2026 года.

Тайсон Фьюри: «Уордли, Дюбуа, Кабайелу и Гассиеву просто подарили титулы. Кто вообще знает этих людей?»

Опубликовал: Артем Нагорный
Источник: The Ring
logoМурат Гассиев
logoАгит Кабайел
logoбокс

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Что бы не говорили здесь о перспективах и упущенном времени... Мурат всегда вел себя максимально уважительно и по мужски, от всего сердца желаю ему успеха и удачи.
Ответhala18
Что бы не говорили здесь о перспективах и упущенном времени... Мурат всегда вел себя максимально уважительно и по мужски, от всего сердца желаю ему успеха и удачи.
Для тяжей молод
Не удивлюсь если он будет следующим абсолютом
Ответzzzeeerrrooo
Для тяжей молод Не удивлюсь если он будет следующим абсолютом
с такой смешной оппозицией, вполне реально
Казалось бы Гассиев уже не вернется и после Усика карьера пошла неумолимо вниз, однако вот бой за титул с одним из мировых топов. Удачи Мурату !
Агит не подарок, тем более дома. Интересный будет бой
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Объединительный бой Мурат Гассиев – Агит Кабайел в разработке на конец года
Так забил соперника, что угол сдался. Легкая защита от Гассиева в Москве
Мурат Гассиев: «Кто лучший боксер России сейчас – я или Бивол? Конечно, Бивол. У кого пояса, тот и лучший»
Рекомендуем
Главные новости
Менеджер Александра Волкова: «Ждем титульный бой с Ганом. Аспиналл просит денег, которых не стоит»
Забит Магомедшарипов и Юссеф Залал проведут схватку по грэпплингу 30 августа на ACBJJ
Даниэль Кормье: «Реванш Чимаева и Стрикленда невозможно раскрутить. Они сами похоронили соперничество»
Чарльз Оливейра: «У Гэрри хорошие шансы победить Махачева, он мыслит стратегически»
Вальтер Уокер: «Хочу подраться с Дерриком Льюисом, смотрел его бои, когда был молодым»
Джейк Пол хочет провести бой по ММА: «Когда я вижу, как борются бойцы ММА, мне становится стыдно»
Брюс Баффер впечатлен боем Марка Вологдина: «Для меня честь объявлять твое имя»
Майкл Моралес: «У Гэрри ноль шансов против Махачева. Страшно драться с Исламом, но я готов»
Даниэль Кормье: «В бою Махачева и Гэрри все будет зависеть от первого раунда»
Умар Нурмагомедов: «Махачев начал заучивать Коран наизусть. Это достижение больше, чем пояса»
Ко всем новостям
Последние новости
Рублев об игре в футбол с Нурмагомедовым: «Мяч проскользнул с такой скоростью, что я вообще не понял, что произошло. И тут Хабиб орет: «Кто это? Уберите его нафиг!»
Конор Макгрегор стал амбассадором киберспортивного клуба Aurora
Фото
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
Кино