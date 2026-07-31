Гассиев готов провести объединительный бой против Кабайела в Германии

Гассиев может провести бой против Кабайела в Германии.

Чемпион WBA в супертяжелом весе Мурат Гассиев заявил, что готов провести бой с чемпионом WBC Агитом Кабайелом в Германии.

«Для меня не имеет значения, где я дерусь. Германия, нейтральная территория, луна – без разницы.

Я никогда не выбираю место. Могу поехать и в Германию. Я боец, и мне все равно, где я буду драться», – заявил Гассиев.

Ранее сообщалось, что поединок Гассиев – Кабайел находится в разработке на конец 2026 года.

Тайсон Фьюри: «Уордли, Дюбуа, Кабайелу и Гассиеву просто подарили титулы. Кто вообще знает этих людей?»