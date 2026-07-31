Мухаммад Мокаев: «Если объединенный промоушен MVP и PFL сделает наилегчайший дивизион – я готов к долгосрочной сделке»

Мокаев готов подписать контракт с MVP.

Бывший боец UFС и действующий чемпион Brave Мухаммад Мокаев заявил, что готов подписать контракт с объединенным промоушеном MVP и PFL.

«Если MVP х PFL сделают наилегчайший дивизион – я готов подписать долгосрочный контракт», – заявил Мокаев.

Об объединении MVP и PFL было заявлено 30 июля. Поединки в новом промоушене будут проходить под брендом MVP.

Мокаев обратился к руководству UFC: «Я лучший боец наилегчайшего веса в мире. Дана, я стою того. Хантер, ты обещал вернуться к переговорам после пары досрочных побед. У меня их уже четыре»