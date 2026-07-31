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  4. Мухаммад Мокаев: «Если объединенный промоушен MVP и PFL сделает наилегчайший дивизион – я готов к долгосрочной сделке»

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Мухаммад Мокаев: «Если объединенный промоушен MVP и PFL сделает наилегчайший дивизион – я готов к долгосрочной сделке»
Мокаев готов подписать контракт с MVP.

Бывший боец UFС и действующий чемпион Brave Мухаммад Мокаев заявил, что готов подписать контракт с объединенным промоушеном MVP и PFL.

«Если MVP х PFL сделают наилегчайший дивизион – я готов подписать долгосрочный контракт», – заявил Мокаев.

Об объединении MVP и PFL было заявлено 30 июля. Поединки в новом промоушене будут проходить под брендом MVP.

Мокаев обратился к руководству UFC: «Я лучший боец наилегчайшего веса в мире. Дана, я стою того. Хантер, ты обещал вернуться к переговорам после пары досрочных побед. У меня их уже четыре»

Опубликовал: Артем Нагорный
Источник: твиттер Мухаммада Мокаева
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Комментарии

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UFC все-таки правильно поступили выгнав его, когда этот англичанин посчитал себя большой звездой.
Видимо шансов вернуться в юфс немного
Жаль парнишку, быть крутым бойцом и по свое тупости вылететь из ГАС
ОтветПерстень Уэстбрука
Жаль парнишку, быть крутым бойцом и по свое тупости вылететь из ГАС
Вообще не жаль, сам никто, а возомнил себя суперзвездой) вот и спустили с небес на землю)
ОтветСуслик Агарян
Вообще не жаль, сам никто, а возомнил себя суперзвездой) вот и спустили с небес на землю)
Молодой и глупый
Скучнейший беспонтовый дивизион, давно пора в ufc его закрыть, чтобы все кто может в 61 перешли, гораздо полезнее будет
А как же «Пара побед и меня вернут в UFC, я общался с Хантером»?
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