Али Багов и Али Абдулхаликов проведут претендентский поединок на турнире АСА 206
Багов и Абдулхаликов проведут претендентский бой.
Легковесы АСА Али Багов и Али Абдулхаликов проведут претендентский бой на АСА 206.
Турнир пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве 15 августа.
Победитель этого поединка встретится с обладателем пояса АСА в легком весе, за который подерутся Биберт Туменов и Дауд Шайхаев 4 октября.
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Опубликовал: Артем Нагорный
Источник: Спортс″
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