Али Багов и Али Абдулхаликов проведут претендентский поединок на турнире АСА 206

Багов и Абдулхаликов проведут претендентский бой.

Легковесы АСА Али Багов и Али Абдулхаликов проведут претендентский бой на АСА 206.

Турнир пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве 15 августа.

Победитель этого поединка встретится с обладателем пояса АСА в легком весе, за который подерутся Биберт Туменов и Дауд Шайхаев 4 октября.

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