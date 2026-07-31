  1. Спортс
  2. Бокс/MMA/UFC
  3. Новости

  4. Али Багов и Али Абдулхаликов проведут претендентский поединок на турнире АСА 206

0
Али Багов и Али Абдулхаликов проведут претендентский поединок на турнире АСА 206
Багов и Абдулхаликов проведут претендентский бой.

Легковесы АСА Али Багов и Али Абдулхаликов проведут претендентский бой на АСА 206.

Турнир пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве 15 августа.

Победитель этого поединка встретится с обладателем пояса АСА в легком весе, за который подерутся Биберт Туменов и Дауд Шайхаев 4 октября.

Победа с ногой в крови и подписание Шлеменко – топ-сюжеты главного турнира года в российских ММА

Опубликовал: Артем Нагорный
Источник: Спортс″
logoАли Багов
logoMMA
logoACA

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Если так сложится, что Биберт и Багов выиграют свои бои - то вряд ли они подерутся за пояс. Али говорил, что не будет драться с ним.
ОтветDioKam
Если так сложится, что Биберт и Багов выиграют свои бои - то вряд ли они подерутся за пояс. Али говорил, что не будет драться с ним.
Туменов , тоже откажется. Хватило одного раза когда хотели свести Берхамов-Туменов старший.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Календарь боев в MMA и боксе в августе-2026
Бой Евгения Гончарова и Жаилтона Алмейды в разработке на сентябрьский турнир АСА
ACA 205: Магомедов победил Гасанова, Силва – Ондара, Резников и Гаджиев завершили бой вничью
Рекомендуем
Главные новости
Менеджер Александра Волкова: «Ждем титульный бой с Ганом. Аспиналл просит денег, которых не стоит»
Забит Магомедшарипов и Юссеф Залал проведут схватку по грэпплингу 30 августа на ACBJJ
Даниэль Кормье: «Реванш Чимаева и Стрикленда невозможно раскрутить. Они сами похоронили соперничество»
Чарльз Оливейра: «У Гэрри хорошие шансы победить Махачева, он мыслит стратегически»
Вальтер Уокер: «Хочу подраться с Дерриком Льюисом, смотрел его бои, когда был молодым»
Джейк Пол хочет провести бой по ММА: «Когда я вижу, как борются бойцы ММА, мне становится стыдно»
Брюс Баффер впечатлен боем Марка Вологдина: «Для меня честь объявлять твое имя»
Майкл Моралес: «У Гэрри ноль шансов против Махачева. Страшно драться с Исламом, но я готов»
Даниэль Кормье: «В бою Махачева и Гэрри все будет зависеть от первого раунда»
Умар Нурмагомедов: «Махачев начал заучивать Коран наизусть. Это достижение больше, чем пояса»
Ко всем новостям
Последние новости
Рублев об игре в футбол с Нурмагомедовым: «Мяч проскользнул с такой скоростью, что я вообще не понял, что произошло. И тут Хабиб орет: «Кто это? Уберите его нафиг!»
Конор Макгрегор стал амбассадором киберспортивного клуба Aurora
Фото
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
Кино