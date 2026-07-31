Дана Уайт не смог ответить на вопрос, какой поединок на турнире UFC в Белграде он больше всего ждет

Уайт не смог назвать хотя бы один ожидаемый бой на предстоящем турнире UFC.

Глава UFC Дана Уайт не ответил на вопрос о самом ожидаемом поединке на предстоящем турнире UFC Fight Night в Белграде.

«Ха-ха, это дерьмовый вопрос, мой друг. Ну, разумеется, все всегда в предвкушении главного события... Хочу увидеть моменты, после которых я скажу: «Охренеть!» – сказал Уайт.

В главном событии предстоящего турнира UFC в Белграде подерутся Урош Медич и Даниэль Родригес. Ивент пройдет 1 августа.

UFC Fight Night в Белграде: Медич – Родригес, Блахович – Стирлинг, Вологдин – Николич и другие бои