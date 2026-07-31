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  4. Дана Уайт не смог ответить на вопрос, какой поединок на турнире UFC в Белграде он больше всего ждет

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Дана Уайт не смог ответить на вопрос, какой поединок на турнире UFC в Белграде он больше всего ждет
Уайт не смог назвать хотя бы один ожидаемый бой на предстоящем турнире UFC.

Глава UFC Дана Уайт не ответил на вопрос о самом ожидаемом поединке на предстоящем турнире UFC Fight Night в Белграде.

«Ха-ха, это дерьмовый вопрос, мой друг. Ну, разумеется, все всегда в предвкушении главного события... Хочу увидеть моменты, после которых я скажу: «Охренеть!» – сказал Уайт.

В главном событии предстоящего турнира UFC в Белграде подерутся Урош Медич и Даниэль Родригес. Ивент пройдет 1 августа.

UFC Fight Night в Белграде: Медич – Родригес, Блахович – Стирлинг, Вологдин – Николич и другие бои

Опубликовал: Артем Нагорный
Источник: Red Corner MMA
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Комментарии

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На самом деле скорее всего он реально не в курсе, каких ноунеймов туда везёт и вопрос не дерьмовый
Дана: да я там никого не знаю в карде
Тыбура - Ракич, ну и Блаховича глянуть. Ветераны конечно, но все ж. Главный бой реальные ноунеймы.
Ответavku
Тыбура - Ракич, ну и Блаховича глянуть. Ветераны конечно, но все ж. Главный бой реальные ноунеймы.
Ракича интересно, как себя в тяжах будет чувствовать, Медич тот же никогда до решения не доводит
Да я никого там не знаю
Кард такой себе. Ну хоть время нормальное, можно только из-за этого глянуть)
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