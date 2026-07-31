Взвешивание перед UFC Belgrade: Медич и Родригес показали одинаковый вес, Николич тяжелее Вологдина
Результаты официального взвешивания перед UFC Belgrade.
В Белграде завершилась официальная церемония взвешивания перед турниром UFC Fight Night 283.
Результаты:
Урош Медич (77,56 кг) – Даниэль Родригес (77,56 кг);
Ян Блахович (92,98 кг) – Навахо Стирлинг (92,98 кг);
Марчин Тыбура (115,21 кг) – Александр Ракич (107,72 кг);
Тофик Мусаев (70,53 кг) – Людовит Клейн (70,53 кг);
Марк Вологдин (61,46 кг) – Борислав Николич (61,68 кг).
UFC Fight Night в Белграде: Медич – Родригес, Блахович – Стирлинг, Вологдин – Николич и другие бои
Опубликовал: Артем Нагорный
Источник: Спортс″
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