Имя Федора Емельяненко внесли в Красную книгу самбо

Имя Федора Емельяненко внесено в Красную книгу самбо.

Имя Федора Емельяненко во время церемонии от Всероссийской федерации самбо внесли в Красную книгу самбо.

«В офисе Всероссийской федерации самбо состоялась встреча президента ВФС Сергея Елисеева и многократного чемпиона мира по самбо Федора Емельяненко.

Кульминацией встречи стала торжественная церемония внесения имени Емельяненко в Красную книгу самбо. В ней увековечены имена людей, которые своей жизнью, достижениями и преданностью внесли особый вклад в развитие и популяризацию нашего национального вида спорта», – говорится в сообщении пресс-службы Всероссийской федерации самбо.

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