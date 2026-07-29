Никита Михайлов подерется с Сергеем Шишкиным на турнире Ural FC 13 в Перми 29 августа
Михайлов подерется на турнире Ural FC.
Никита Михайлов 29 августа встретится с Сергеем Шишкиным на турнире Ural FC.
Бой по правилам ММА в легчайшем весе возглавит турнир Ural FC 13, который пройдет 29 августа в Перми.
Тренер подрался с росгвардцейцами (есть погибший) – его дважды оправдали, но суды идут уже 5 лет. Большой репортаж
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Комментарии