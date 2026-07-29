Бой Хоакина Бакли и Майка Мэллотта возглавит турнир UFC Fight Night 291 в октябре
Бакли возглавит турнир в Канаде.
UFC анонсировал главный поединок турнира Fight Night 291, который состоится 18 октября в Эдмонтоне, Канада.
Хоакин Бакли проведет бой с Майком Мэлоттом. Бакли в прошлом бою проиграл Шону Брэди решением судей.
Перчатки, как у Махачева, стоят от 80 до 260 тысяч. А почему так дорого?
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер журналиста Марселя Дорфа
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