Чендлер – самый вероятный соперник Макгрегора в прощальном бою. Холлоуэй и Диаз – в топ-3 у букмекеров
Букмекеры определили самого вероятного соперника Конора Магрегора в прощальном бою.
38-летний ирландец заявил, что не завершит карьеру после травмы, полученной в бою с Максом Холлоуэем. Он намерен провести последний бой в карьере в 2027 году, когда восстановится после повреждения.
Главным претендентом на бой с Конором считается Майкл Чендлер (3.00). В топ-3 возможных соперников также входят Холлоуэй (4.00) и Нейт Диаз (6.00).
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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