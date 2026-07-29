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Чендлер – самый вероятный соперник Макгрегора в прощальном бою. Холлоуэй и Диаз – в топ-3 у букмекеров

Букмекеры определили самого вероятного соперника Конора Магрегора в прощальном бою.

38-летний ирландец заявил, что не завершит карьеру после травмы, полученной в бою с Максом Холлоуэем. Он намерен провести последний бой в карьере в 2027 году, когда восстановится после повреждения.

Главным претендентом на бой с Конором считается Майкл Чендлер (3.00). В топ-3 возможных соперников также входят Холлоуэй (4.00) и Нейт Диаз (6.00).

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoМайкл Чендлер
logoНейт Диаз
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logoКонор Макгрегор
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logoМакс Холлоуэй
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Комментарии

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Чендлер походу настроен до талого дождаться Конора, хотя самому сорок. И бой видимо будет для обоих прощальный.
ОтветOjer
Чендлер походу настроен до талого дождаться Конора, хотя самому сорок. И бой видимо будет для обоих прощальный.
Им уже за 50 будет. Пока КМГ ещё пару раз в рехабе отлежится.
Это было бы наилучшее решение. С холодеем не очень интересно, Диаз это сразу мимо.
Пусть два пыхтящих старичка Чен и мак зажгут.
Не уверен что нынешний Конор хоть кого-нибудь способен одолеть в UFC.
ОтветЕвгений Сидоров
Не уверен что нынешний Конор хоть кого-нибудь способен одолеть в UFC.
Сероне подпишут ради такого случая))
ОтветQuentinTorentino
Сероне подпишут ради такого случая))
Сероне может свалиться когда ему моську начнут вазелинить :)
Опять за ногу схватится в 2027...
Вы блин ему еще Фергюсона дайте..Клоуны.
Это уже не смешно...
подарок в виде Чендлера он получит только если подпишет контракт на следующие три боя, если не подпишет - положат под танк, чтобы максимально обесценить перед уходом либо замаринуют без боя годков так пять
Решительно не понимаю почему ГАС не лезет из кожи вон и не пытается устроить третий бой с Диазом, самый интересный и прибыльный вариант для всех.
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