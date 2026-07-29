Чендлер – самый вероятный соперник Макгрегора в прощальном бою. Холлоуэй и Диаз – в топ-3 у букмекеров

Букмекеры определили самого вероятного соперника Конора Магрегора в прощальном бою.

38-летний ирландец заявил , что не завершит карьеру после травмы, полученной в бою с Максом Холлоуэем. Он намерен провести последний бой в карьере в 2027 году, когда восстановится после повреждения.

Главным претендентом на бой с Конором считается Майкл Чендлер (3.00). В топ-3 возможных соперников также входят Холлоуэй (4.00) и Нейт Диаз (6.00).