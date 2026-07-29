Джон Джонс: «Дана Уайт подарил мне «Бентли», когда мне было 25 лет. Он хотел, чтобы я подписал контракт на бой с Джексоном или Мачидой»

Джонс рассказал о подарке от Уайта.

Джон Джонс рассказал о дорогом подарке от Даны Уайта .

«Дана подарил мне «Бентли», когда мне было, кажется, 25 лет. И я разбил его. Был слишком молод для такой машины.

Он хотел, чтобы я подписал контракт на бой с Рэмпейджем Джексоном. Или с Лиото Мачидой, какой-то из этих двух боев. Я только что подрался, и Дана хотел, чтобы я подрался снова через четыре недели, а я этого не хотел.

И он сказал: «Что я могу сделать, чтобы ты подрался? Какую машину хочешь?» Ответил: «Что ты имеешь в виду?» Он сказал: «Любая машина, о которой ты думаешь». Я сказал: «Не знаю… «Бентли». И он ответил: «Хорошо! На этой улице есть магазин «Бентли». Я пришел, показал на «Бентли», который я хочу и сел за руль в этот же день», – сказал Джонс.

Джонс в 2011 году победил Куинтона Джексона и Лиоту Мачиду сабмишенами.

Джонс назвал Топурию фаворитом в бою с Махачевым: «У него сильнее стойка. И навыков в партере у Илии больше»