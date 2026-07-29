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  4. Пауло Коста: «Анкалаев ближе к увольнению из UFC, чем к бою за титул»

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Пауло Коста: «Анкалаев ближе к увольнению из UFC, чем к бою за титул»
Коста сказал, что Анкалаева уволят из UFC.

Пауло Коста считает, что Магомеда Анкалаева могут уволить из UFC.

«Некоторые говорят, что я должен драться с Прохазкой или Анкалаевым. Иржи только что глупо проиграл, а Анкалаев после невероятно скучного поединка ближе к увольнению из UFC, чем к бою за титул», – написал Коста.

Анкалаев в последнем бою на турнире UFC в Абу-Даби победил Богдана Гуськова техническим нокаутом в пятом раунде.

Магомед Анкалаев обратился к Пауло Косте: «Прими бой, если ты мужчина»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Пауло Косты
logoПауло Коста
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Комментарии

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Это говорит тело, которое каждый второй бой срывает.
ОтветDioKam
Это говорит тело, которое каждый второй бой срывает.
и слетает с каждого третьего)
ОтветDioKam
Это говорит тело, которое каждый второй бой срывает.
И которое проиграло половину боёв из последних 6. Пора его уже заткнуть как Адесанья, в свое время. Все тогда Исраэля ругали, но со временем понимание того, что Пауло заслужил такой позор, утвердилось.
Бред. У этого товарища 4 поражения в последних 7 боях. Не ему ставить условия, с кем драться.
Ответavku
Бред. У этого товарища 4 поражения в последних 7 боях. Не ему ставить условия, с кем драться.
Удобно ты повернул) А можно сказать, что у него 2 победы в трех боях и нокаут в бою с Азаматом, который шел 16-0 перед их боем)

Как не крути, Коста популярнее Магомеда и право голоса у него точно есть)
Ответavku
Бред. У этого товарища 4 поражения в последних 7 боях. Не ему ставить условия, с кем драться.
Какой смысл писать про его рекорд если он сменил дивизион? Его последнее поражение Стрикленду , который сейчас чемпион в среднем
а мне кажется, что подобное мог сказать только ссыкло трусливое.
Не стоит он обсуждений
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