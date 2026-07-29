Пауло Коста: «Анкалаев ближе к увольнению из UFC, чем к бою за титул»

Коста сказал, что Анкалаева уволят из UFC.

Пауло Коста считает, что Магомеда Анкалаева могут уволить из UFC .

«Некоторые говорят, что я должен драться с Прохазкой или Анкалаевым. Иржи только что глупо проиграл, а Анкалаев после невероятно скучного поединка ближе к увольнению из UFC, чем к бою за титул», – написал Коста.

Анкалаев в последнем бою на турнире UFC в Абу-Даби победил Богдана Гуськова техническим нокаутом в пятом раунде.

Магомед Анкалаев обратился к Пауло Косте: «Прими бой, если ты мужчина»