Пауло Коста: «Анкалаев ближе к увольнению из UFC, чем к бою за титул»
Коста сказал, что Анкалаева уволят из UFC.
Пауло Коста считает, что Магомеда Анкалаева могут уволить из UFC.
«Некоторые говорят, что я должен драться с Прохазкой или Анкалаевым. Иржи только что глупо проиграл, а Анкалаев после невероятно скучного поединка ближе к увольнению из UFC, чем к бою за титул», – написал Коста.
Анкалаев в последнем бою на турнире UFC в Абу-Даби победил Богдана Гуськова техническим нокаутом в пятом раунде.
Магомед Анкалаев обратился к Пауло Косте: «Прими бой, если ты мужчина»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Пауло Косты
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Как не крути, Коста популярнее Магомеда и право голоса у него точно есть)
Не стоит он обсуждений