Джонс назвал Топурию фаворитом в бою с Махачевым: «У него сильнее стойка. И навыков в партере у Илии больше»
Джонс сказал, что у Топурии больше сабмишенов, чем у Махачева.
Джон Джонс дал прогноз на возможный бой Ислама Махачева и Илии Топурии.
«Если бы мне пришлось ставить, я бы выбрал Топурию, потому что у него сильнее стойка. У Ислама хорошая борьба, но у Топурии больше навыков в партере. А его нокаутирующая мощь делает его чуть сильнее», – сказал Джонс.
15 июня Топурия проиграл Гейджи техническим нокаутом в главном событии UFC Freedom 250. Махачев подерется с Иэном Гэрри на UFC 330
Джон Джонс: «Я никогда не принимал стероиды. Это задокументированный факт»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Alf Global
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