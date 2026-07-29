Джонс назвал Топурию фаворитом в бою с Махачевым: «У него сильнее стойка. И навыков в партере у Илии больше»

Джонс сказал, что у Топурии больше сабмишенов, чем у Махачева.

Джон Джонс дал прогноз на возможный бой Ислама Махачева и Илии Топурии .

«Если бы мне пришлось ставить, я бы выбрал Топурию, потому что у него сильнее стойка. У Ислама хорошая борьба, но у Топурии больше навыков в партере. А его нокаутирующая мощь делает его чуть сильнее», – сказал Джонс.

15 июня Топурия проиграл Гейджи техническим нокаутом в главном событии UFC Freedom 250. Махачев подерется с Иэном Гэрри на UFC 330

Джон Джонс: «Я никогда не принимал стероиды. Это задокументированный факт»