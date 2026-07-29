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  4. Джонс назвал Топурию фаворитом в бою с Махачевым: «У него сильнее стойка. И навыков в партере у Илии больше»

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Джонс назвал Топурию фаворитом в бою с Махачевым: «У него сильнее стойка. И навыков в партере у Илии больше»
Джонс сказал, что у Топурии больше сабмишенов, чем у Махачева.

Джон Джонс дал прогноз на возможный бой Ислама Махачева и Илии Топурии.

«Если бы мне пришлось ставить, я бы выбрал Топурию, потому что у него сильнее стойка. У Ислама хорошая борьба, но у Топурии больше навыков в партере. А его нокаутирующая мощь делает его чуть сильнее», – сказал Джонс.

15 июня Топурия проиграл Гейджи техническим нокаутом в главном событии UFC Freedom 250. Махачев подерется с Иэном Гэрри на UFC 330 

Джон Джонс: «Я никогда не принимал стероиды. Это задокументированный факт»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Alf Global
logoДжон Джонс
logoИслам Махачев
logoИлия Топурия
logoMMA
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Комментарии

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Сложно спорить с Джонсом, потому что это Джонс, но откуда вдруг у Топурии больше навыков в партере, особенно учитывая вес - загадка
ОтветSrzhya
Сложно спорить с Джонсом, потому что это Джонс, но откуда вдруг у Топурии больше навыков в партере, особенно учитывая вес - загадка
Скорее всего некоректный перевод. Видимо, он имел ввиду, что хорошие навыки в партере или больше, чем у большинства бойцов.
ОтветiExpert
Скорее всего некоректный перевод. Видимо, он имел ввиду, что хорошие навыки в партере или больше, чем у большинства бойцов.
ну вероятно есть такой косяк какой-то, да, но в целом фиолетово
Все его навыки мы уже видели в бою с Гейджи
ОтветАртём Саркисян
Все его навыки мы уже видели в бою с Гейджи
Ничего не значит. В ММА можно выиграть у одного и проиграть второму
ОтветПарара
Ничего не значит. В ММА можно выиграть у одного и проиграть второму
Выиграть то можно, но говорить, что в партере у Топурии навыки лучше, чем у Ислама, как минимум странно
Опять биполярка от Джони
ОтветJackDante
Опять биполярка от Джони
Комментарий скрыт
Про стойку можно поспорить, именно про уровень техники, а не силу удара. Но в любом случае у Махачева преимущество в размахе рук. А про партер более чем странная оценка от Джонса, который явно кое-что понимает в этих делах...
Что в партере у него? Ой как печется Джонни за статус величайшего, что аж такие глупости готов форсить.
Тут Остапа занесло
Здесь скорее Ислам в стойке силен в том, что будет минимальный урон принимать и вероятность ошибки (как Оливейра) очень низкая. В борьбе без шаснов для Илии.
Навыков у него больше по блокировке ударов лицом, если только
При всём уважении, но Джонс что-то не то ляпнул
Никаких шансов у Топурии против Махачева на сегодняшний день нет. Это будет драка старшеклассника с учеником средней школы.
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