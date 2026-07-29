Майкл Моралес будет запасным в бою Иэна Гэрри и Ислама Махачева

Моралес страхует бой Махачева.

Майкл Моралес будет запасным бойцом в бою Иэна Гэрри и Ислама Махачева .

«Мне сказали, что я должен ждать боя между Иэном и Исламом, а затем буду следующим. Сейчас меня подписали в качестве запасного на случай, если кто-то из двоих не сделает вес или не сможет выйти на бой. Если это произойдет, я выйду.

Либо этот титульный бой состоится, либо я подожду и затем буду драться за титул. Ничего другого не осталось», – сказал Моралес.

В ночь на 16 августа пройдет UFC 330, который возглавит титульный бой в полусреднем весе между Махачевым и Гэрри. Для Махачева это первая защита пояса в новом дивизионе.

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