Майкл Моралес будет запасным в бою Иэна Гэрри и Ислама Махачева
Моралес страхует бой Махачева.
Майкл Моралес будет запасным бойцом в бою Иэна Гэрри и Ислама Махачева.
«Мне сказали, что я должен ждать боя между Иэном и Исламом, а затем буду следующим. Сейчас меня подписали в качестве запасного на случай, если кто-то из двоих не сделает вес или не сможет выйти на бой. Если это произойдет, я выйду.
Либо этот титульный бой состоится, либо я подожду и затем буду драться за титул. Ничего другого не осталось», – сказал Моралес.
В ночь на 16 августа пройдет UFC 330, который возглавит титульный бой в полусреднем весе между Махачевым и Гэрри. Для Махачева это первая защита пояса в новом дивизионе.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Championship Rounds
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