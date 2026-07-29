  1. Спортс
  2. Бокс/MMA/UFC
  3. Новости

  4. Майкл Моралес будет запасным в бою Иэна Гэрри и Ислама Махачева

0
Майкл Моралес будет запасным в бою Иэна Гэрри и Ислама Махачева
Моралес страхует бой Махачева.

Майкл Моралес будет запасным бойцом в бою Иэна Гэрри и Ислама Махачева.

«Мне сказали, что я должен ждать боя между Иэном и Исламом, а затем буду следующим. Сейчас меня подписали в качестве запасного на случай, если кто-то из двоих не сделает вес или не сможет выйти на бой. Если это произойдет, я выйду.

Либо этот титульный бой состоится, либо я подожду и затем буду драться за титул. Ничего другого не осталось», – сказал Моралес.

В ночь на 16 августа пройдет UFC 330, который возглавит титульный бой в полусреднем весе между Махачевым и Гэрри. Для Махачева это первая защита пояса в новом дивизионе.

Самый сложный титульник для Махачева. Онлайн

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Championship Rounds
logoMMA
logoUFC
logoИэн Гэрри
logoМайкл Моралес
logoИслам Махачев

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Большой просто у Моралеса получается. С пратесом бы организовать бой за следущего претендента
На сколько можно верить информации, что Ислам положит перчатки после этого боя?
Ответmr. Kadyrov
На сколько можно верить информации, что Ислам положит перчатки после этого боя?
Буквально несколько дней назад говорил , что отлично себя чувствует , особенно с переходом в полусредний и готов продолжать побеждать и побеждать .
Ответmr. Kadyrov
На сколько можно верить информации, что Ислам положит перчатки после этого боя?
Тут ничего об этом не слышал.Я б не верил вообще.Но я и не его близкий чтоб иметь инфу
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Самый сложный титульник для Махачева. Онлайн
Ислам Махачев: «Оливейра научит Гэрри, как быстро постучать»
Менеджер Махачева раскритиковал Эдди Хирна: «Гэрри нанял его, чтобы исправить имидж. Я бы не доверил ему даже постирать белье»
Рекомендуем
Главные новости
Уайт – про слияние PFL и MVP: «Давайте возьмем две организации, которые никто не смотрит, объединим и создадим более крупную, которую никто не смотрит»
Усман Нурмагомедов: «Был сериал – «Конан-варвар», я его смотрел. После этого нашел маленький нож, кинул в Умара и крикнул «Конан-варвар!»
Джейк Пол: «Мы не просто хотим дать бой UFC, мы собираемся победить»
Календарь боев в MMA и боксе в августе-2026
Дана Уайт не смог ответить на вопрос, какой поединок на турнире UFC в Белграде он больше всего ждет
«Он говорит: «Я крадун». Отвечаю: «Да мне насрать». Боец Сергей-Усман Шишкин – о работе охранником
ВидеоСпортс"
Гассиев готов провести объединительный бой против Кабайела в Германии
Мухаммад Мокаев: «Если объединенный промоушен MVP и PFL сделает наилегчайший дивизион – я готов к долгосрочной сделке»
UFC Fight Night в Белграде: Медич – Родригес, Блахович – Стирлинг, Вологдин – Николич и другие бои
Фомич vs Нурмагомедов на Top Dog 42
ВидеоСпортс"
Ко всем новостям
Последние новости
Рублев об игре в футбол с Нурмагомедовым: «Мяч проскользнул с такой скоростью, что я вообще не понял, что произошло. И тут Хабиб орет: «Кто это? Уберите его нафиг!»
Конор Макгрегор стал амбассадором киберспортивного клуба Aurora
Фото
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
Кино