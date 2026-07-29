Экс-бойца UFC Энтони Смита арестовали в США. Его обвиняют в домашнем насилии, террористических угрозах и незаконном лишении свободы

Энтони Смита арестовали в США.

Бывший претендент на титул UFC в полутяжелом весе Энтони Смит арестован в штате Небраска (США).

38-летнему Смиту предъявили обвинения в домашнем насилии, террористических угрозах и незаконном лишении свободы первой степени.

В 2025 году Смит объявил об уходе из UFC. В апреле этого года он провел поединок на голых кулаках в лиге Хорхе Масвидаля Gamebred Bareknuckle MMA, победив Чейза Шермана.

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