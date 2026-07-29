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Экс-бойца UFC Энтони Смита арестовали в США. Его обвиняют в домашнем насилии, террористических угрозах и незаконном лишении свободы
Энтони Смита арестовали в США.

Бывший претендент на титул UFC в полутяжелом весе Энтони Смит арестован в штате Небраска (США). 

38-летнему Смиту предъявили обвинения в домашнем насилии, террористических угрозах и незаконном лишении свободы первой степени.

В 2025 году Смит объявил об уходе из UFC. В апреле этого года он провел поединок на голых кулаках в лиге Хорхе Масвидаля Gamebred Bareknuckle MMA, победив Чейза Шермана.  

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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: TMZ
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Комментарии

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Еще у одного бак потек
Гуськов совсем за братишкой не следит😒
Вот тебе и львиное утро
Какая скупая новость. Про лишение свободы жутко интересно узнать подробнее. Домашнее насилие понятие очень растяжимое, тер. угрозы - брякнул что-то про пьяни, а вот кого наше Львиное сердце держал взаперти в подвале и что с ними делал - это уже очень интересно, особенно на фоне его в целом позитивного образа в организации и активной работы в качестве эксперта.
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