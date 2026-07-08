Конор Макгрегор: «Хабиб ничего не добился в ММА, я ставлю Махачева выше его»

Макгрегор поставил Махачева выше Хабиба в рейтинге лучших бойцов UFC.

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор раскритиковал Хабиба Нурмагомедова и поставил Ислама Махачева выше его в рейтинге лучших бойцов.

«Хабиб ничего не добился в этом спорте. У ничего нет – он провел 13 боев в UFC и три боя против соперников с именем. Он дрался со мной сразу после того, как я вылез с яхты, где творил всякие гадости. Не хочу вдаваться в подробности, но я много тусовался и был по уши в судебных процессах. Я не дрался два года, а мое состояние оценивали в 200 миллионов. Но я вернулся и провел четыре раунда с этим парнем. У меня был сломан палец на ноге. Уверен, вы видели на Netflix, что я сломал ногу за три недели до боя.

Тогда этот парень был никем, и где он сейчас? Его больше нет. Я его совсем не ценю. У этого человека нет мужества, он не выдержал боли. Он никогда не дрался в других дивизионах, он не делал вес, у него нет ни одного нокаута в боях с именитыми соперниками. Сколько у него нокаутов в карьере? Три или четыре? Первую половину карьеры он дрался в промоушене своего отца против соперников с рекордом 0-0.

Махачев выше Хабиба. Он дрался в двух дивизионах и еще в деле. Люди говорят, чтобы он завершил карьеру, но у него еще много сил. Он должен понимать это и продолжать. Я ставлю Махачева выше Кормье и Хабиба», – сказал Макгрегор.

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