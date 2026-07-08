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  4. Конор Макгрегор: «Хабиб ничего не добился в ММА, я ставлю Махачева выше его»

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Конор Макгрегор: «Хабиб ничего не добился в ММА, я ставлю Махачева выше его»
Макгрегор поставил Махачева выше Хабиба в рейтинге лучших бойцов UFC.

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор раскритиковал Хабиба Нурмагомедова и поставил Ислама Махачева выше его в рейтинге лучших бойцов.  

«Хабиб ничего не добился в этом спорте. У ничего нет – он провел 13 боев в UFC и три боя против соперников с именем. Он дрался со мной сразу после того, как я вылез с яхты, где творил всякие гадости. Не хочу вдаваться в подробности, но я много тусовался и был по уши в судебных процессах. Я не дрался два года, а мое состояние оценивали в 200 миллионов. Но я вернулся и провел четыре раунда с этим парнем. У меня был сломан палец на ноге. Уверен, вы видели на Netflix, что я сломал ногу за три недели до боя.

Тогда этот парень был никем, и где он сейчас? Его больше нет. Я его совсем не ценю. У этого человека нет мужества, он не выдержал боли. Он никогда не дрался в других дивизионах, он не делал вес, у него нет ни одного нокаута в боях с именитыми соперниками. Сколько у него нокаутов в карьере? Три или четыре? Первую половину карьеры он дрался в промоушене своего отца против соперников с рекордом 0-0.

Махачев выше Хабиба. Он дрался в двух дивизионах и еще в деле. Люди говорят, чтобы он завершил карьеру, но у него еще много сил. Он должен понимать это и продолжать. Я ставлю Махачева выше Кормье и Хабиба», – сказал Макгрегор.

Американский боец, которого все время бьют толпой. Началось с Хабиба

У Конора вообще есть шансы против Холлоуэя?10398 голосов
КонечноКонор Макгрегор
НетМакс Холлоуэй
Опубликовал: Василий Осколков
Источник: Complex
logoХабиб Нурмагомедов
logoИслам Махачев
logoUFC
logoMMA
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Комментарии

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Всё-таки Хабиб глубоко в голову Конора забрался
ОтветМа Из
Всё-таки Хабиб глубоко в голову Конора забрался
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Ответmonte cristo
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Он ненанавидит Хабиба, потому что тот залез ему в голову. В залез он ему в голову, потому что Хабиб его выиграл и унизил
Ну махачев чемпион в двух весах а это как бы выше уже
ОтветFobos2067
Ну махачев чемпион в двух весах а это как бы выше уже
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ОтветDenizKios
Комментарий скрыт
А они братья? Вроде отцы и матери у них разные
Конор еще не отпустил ситуацию))
ОтветАланСмити
Конор еще не отпустил ситуацию))
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ОтветАланСмити
Конор еще не отпустил ситуацию))
Скучает по бывшему... сопернику
Я правильно понял старину Коннора, что по его мнению отмудохать Коннора Макгрегора - это вообще никакое не достижение ))))
ОтветNoThanks
Я правильно понял старину Коннора, что по его мнению отмудохать Коннора Макгрегора - это вообще никакое не достижение ))))
Он имел ввиду отмудохать Конора в неидеальной форме - это не достижение
ОтветNoThanks
Я правильно понял старину Коннора, что по его мнению отмудохать Коннора Макгрегора - это вообще никакое не достижение ))))
Всё правильно понял, он же сам пишет, что Хабиб победил только трёх именитых противников - то есть РДА, Порье и Гейджи.
А ещё Хабибка сказал, что Дагестан обеспечивает всю Россию электричеством )))
ОтветMaRi(o_O)
А ещё Хабибка сказал, что Дагестан обеспечивает всю Россию электричеством )))
И что?
То что Махачев добился большего факт.
Феерический, конечно.Такого доминатора,как Хабиб и близко нет.
ОтветХолден Колфилд
Феерический, конечно.Такого доминатора,как Хабиб и близко нет.
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ОтветСемейкаЕмельянов
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если это так просто, пусть другие тоже попытаются
Как они любят пипками мерится, как дети в садике.
Звучит жалко и никчёмно. Тебя в очной встрече растоптали не только в партере, но и перебили в стойке, а ты все продолжаешь ныть и оправдываться
Боль от поражения Хабибу будет с Конором до последних дней :)
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