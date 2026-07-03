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  4. Чемпиону UFC Исламу Махачеву присвоено звание заслуженного мастера спорта России по самбо

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Чемпиону UFC Исламу Махачеву присвоено звание заслуженного мастера спорта России по самбо
Махачев получил звание ЗМС по самбо.

Чемпиону UFC в полусреднем весе Исламу Махачеву присвоено звание заслуженного мастера спорта. Приказ подписал министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев.

«Ислам – выдающийся спортсмен, чемпион мира по боевому самбо, и он вносит беспрецедентный вклад в популяризацию нашего любимого единоборства на международной арене. Выступая на платформе UFC, он стал чемпионом сразу в двух весовых категориях и уверенно возглавил рейтинг лучших бойцов планеты вне зависимости от веса.

Перед многомиллионной международной аудиторией он всегда с гордостью говорит, что боевое самбо – его родная дисциплина, и на деле показывает, насколько силен и эффективен наш вид спорта», – сказал президент Международной федерации самбо Василий Шестаков.

Ислам Махачев – двукратный чемпион России и чемпион мира по самбо. 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии он будет защищать титул чемпиона UFC в полусреднем весе в поединке против Иэна Гэрри.

Джонс – о Махачеве и Хабибе: «Не так уж важно, кто из них лучший, потому что они радуются победам друг друга»

Опубликовал: Артем Нагорный
Источник: Международная федерация самбо
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