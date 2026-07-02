Умар Нурмагомедов против Суна Ядуна – главное событие турнира UFC в Шанхае. Он пройдет 29 августа
Умар подерется с Ядуном на турнире в Шанхае.
Стал известен новый соперник Умара Нурмагомедова.
Нурмагомедов проведет поединок против Суна Ядуна в главном событии турнира UFC Fight Night в Шанхае, который пройдет 29 августа.
Нурмагомедов должен был подраться против Дэвида Мартинеса на турнире в Абу-Даби 25 июля, но Мартинес снялся с боя.
Хабиб Нурмагомедов: «Следующий бой Умара будет большим – главное событие вечера, пять раундов»
Опубликовал: Артем Нагорный
Источник: Red Fury MMA
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