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  4. Хабиб о вылете Германии с ЧМ: «Немцы домой, как говорится. Считаю, что заслуженно вылетели с чемпионата»

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Хабиб о вылете Германии с ЧМ: «Немцы домой, как говорится. Считаю, что заслуженно вылетели с чемпионата»
Хабиб рад вылету сборной Германии с чемпионата мира.

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов высказался об итогах матчей плей-офф чемпионата мира Германия – Парагвай и Нидерланды – Марокко.

«А вот и первая сенсация подъехала. Немцы домой, как говорится. Парагвай с каждым матчем удивляет, команда из бойцов. Идем дальше, а дальше больше... Почему-то я очень верил в немецкую команду. И молодые, и голодные, и опытные игроки есть, но последние два матча вообще без характера провели. Я считаю, что заслуженно вылетели с чемпионата.

Нидерланды – Марокко. Тут просто не могло быть без интриги, две самые интересные команды турнира сошлись. Голландцы на каждом чемпионате мира вокруг да около ходят, жалко и непонятно.

Марокко – просто звери. Выходят и бьются до конца, кстати, это действующие чемпионы мира до 17 лет. Развитие футбола в этой стране очень серьезно. Очень рад за Марокко.

Если что: я спал и смотрел только хайлайты», – написал Хабиб в соцсетях.

Вчера Нурмагомедов предрек победу сборной Германии с минимум четырьмя голами.

Напомним, немцы проиграли Парагваю в серии пенальти и вылетели с чемпионата мира. Сборная Нидерландов также уступила национальной команде Марокко по итогам 11-метровых ударов.

Хабиб считает, что Германия разгромит Парагвай: «В этом матче они буду беречь силы перед Францией. Главное, чтобы это им боком не вышло»

Хабиб о плей-офф ЧМ: «Япония, Колумбия, Сенегал и Марокко могут сильно удивить. Очень жду матч колумбийцев с Аргентиной»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал Хабиба Нурмагомедова
logoСборная Германии по футболу
logoХабиб Нурмагомедов
logoСборная Марокко по футболу
logoСборная Парагвая по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoMMA
logoUFC
logoСборная Нидерландов по футболу

Комментарии

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"Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о фаворитах ЧМ-2026.

«Первое – это немцы. Хоть я и не болею [за них], но думаю, что немцы на первом месте. На второе я бы поставил голландцев..."
Это его "прогноз" так сказать, от 19 июня.
Специалист, чего уж там
ОтветПолитрук Клочков
"Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о фаворитах ЧМ-2026. «Первое – это немцы. Хоть я и не болею [за них], но думаю, что немцы на первом месте. На второе я бы поставил голландцев..." Это его "прогноз" так сказать, от 19 июня. Специалист, чего уж там
уровень понимания футбола - фанат реала)
ОтветАнтимосковский
уровень понимания футбола - фанат реала)
И Роналду
ОтветFILIPOK)))
Эксперт жи есть!
Немцы же должны были не менее четырёх Парагваю забить! С учётом серии пенальти Хабиб прям как Ванга сработал 🤣
ОтветFILIPOK)))
Эксперт жи есть!
Ну давай прям щас назови кто станет чемпионом мира? Тем более список кандидатов сузился заметно, и ты уже знаешь сетку в отличии от Хабиба. Проверим какой ты эксперт )
"Если что: я спал и смотрел только хайлайты"

Так авторы пишут статьи на Спортсе
переобулся получается
"Если что: я спал и смотрел только хайлайты"

)) по классике же: не читал, но осуждаю
Если что: я спал и смотрел только хайлайты. Вот эксперт,вот это настоящий эксперт.
Как говорится, жи есть
Нормально он экспертизы по хайлайтам навалил
Кебабная футбольная аналитика, ну что ж там кебабы на каждом углу, закономерно
Если что: я спал и смотрел только хайлайты», – написал Хабиб в соцсетях.
Вчера Нурмагомедов предрек победу сборной Германии с минимум четырьмя голами.
Сильная аналитика от кебаба.
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