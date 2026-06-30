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  4. Усик хочет подраться с Уайлдером или Джонсом в конце 2026-го (Майк Коппингер)

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Усик хочет подраться с Уайлдером или Джонсом в конце 2026-го (Майк Коппингер)
Усик рассматривает двух соперников для следующего боя.

Журналист Майк Коппингер пишет, что Александр Усик рассматривает двух соперников для своего следующего боя.

Коппингер, ссылаясь на слова советника Усика Сергея Лапина, уточняет, что украинец заинтересован в поединке с Деонтеем Уайлдером или экс-чемпионом UFC Джоном Джонсом.

Бой планируется в конце 2026-го в США. Ранее Усик освободил принадлежащие ему пояса.

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Кто должен стать последним соперником Усика?1892 голоса
Тайсон ФьюриТайсон Фьюри
Рико ВерховенРико Верховен
Деонтей УайлдерДеонтей Уайлдер
Дерек ЧисораДерек Чисора
Кто-то другойЭнтони Джошуа
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Майка Коппингера
logoДеонтей Уайлдер
logoАлександр Усик
logoбокс
logoДжон Джонс

Комментарии

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Мне кажется, с Уайлдером было бы логичнее. Два больших имени в боксе, такой бой давно обсуждают
с каким ещё Джонсом, вы чё угараете?)
Отличное завершение карьеры , отлететь от Уайлдера в КО
От этих аниме-кроссоверов (Джонс) уже всем плохо. Хотя и Уайлдеру в октябре 41.
Последний танец? Видимого спада у Усика не было в последнем бою. Да, ему 39. Но Усик феномен. Пакьяо не так давно в 40 огромного Турмана перебоксировал.
Вроде и понятное решение Усика, но все равно жаль, что бои с Кабайелом и Итаумой не состоятся. По крайней мере с Кабайелом Саша был бы явным фаворитом.
ОтветMacren
От этих аниме-кроссоверов (Джонс) уже всем плохо. Хотя и Уайлдеру в октябре 41. Последний танец? Видимого спада у Усика не было в последнем бою. Да, ему 39. Но Усик феномен. Пакьяо не так давно в 40 огромного Турмана перебоксировал. Вроде и понятное решение Усика, но все равно жаль, что бои с Кабайелом и Итаумой не состоятся. По крайней мере с Кабайелом Саша был бы явным фаворитом.
по Усику не на спаде Рико попадал бы раз в пять меньше
было меньше движения на ногах, непонятное желание вкладываться в удары... словом, Усик уже не тот))
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