Усик хочет подраться с Уайлдером или Джонсом в конце 2026-го (Майк Коппингер)
Усик рассматривает двух соперников для следующего боя.
Журналист Майк Коппингер пишет, что Александр Усик рассматривает двух соперников для своего следующего боя.
Коппингер, ссылаясь на слова советника Усика Сергея Лапина, уточняет, что украинец заинтересован в поединке с Деонтеем Уайлдером или экс-чемпионом UFC Джоном Джонсом.
Бой планируется в конце 2026-го в США. Ранее Усик освободил принадлежащие ему пояса.
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Кто должен стать последним соперником Усика?1892 голоса
Тайсон Фьюри
Рико Верховен
Деонтей Уайлдер
Дерек Чисора
Кто-то другой
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Майка Коппингера
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