Усик хочет подраться с Уайлдером или Джонсом в конце 2026-го (Майк Коппингер)

Усик рассматривает двух соперников для следующего боя.

Журналист Майк Коппингер пишет, что Александр Усик рассматривает двух соперников для своего следующего боя.

Коппингер, ссылаясь на слова советника Усика Сергея Лапина, уточняет, что украинец заинтересован в поединке с Деонтеем Уайлдером или экс-чемпионом UFC Джоном Джонсом .

Бой планируется в конце 2026-го в США. Ранее Усик освободил принадлежащие ему пояса.

Усик – все: освободил пояса и проведет прощальный бой

Гассиев – о решении Усика освободить пояса: «Надеюсь, меня переведут в статус полноценного чемпиона WBA»