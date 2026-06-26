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Александр Усик освободил все чемпионские пояса
Александр Усик оставил пояса.

Александр Усик освободил все чемпионские пояса. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Сегодня хороший день, чтобы сказать, что я хочу освободить все пояса, которыми сейчас владею. Хочу сделать их вакантными, чтобы парни, которые стоят в очереди, могли за них побоксировать. Друзья, я оставляю пояса, но не оставляю спорт. У меня еще остался «последний танец», – заявил Усик.

До сегодняшнего дня Александр Усик владел поясами чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF. В последнем бою он победил Рико Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде.

Александр Усик встретился с Дональдом Трампом в Овальном кабинете

Опубликовал: Артем Нагорный
Источник: инстаграм Александра Усика
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