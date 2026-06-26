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  4. Шара Буллет устроил стычку на битве взглядов с Перейрой

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Шара Буллет устроил стычку на битве взглядов с Перейрой
Шара Буллет прихватил Мичела Перейру за шею во время битвы взглядов.

Шарабутдин Магомедов устроил потасовку на битве взглядов с Мичелом Перейрой

Магомедов и Перейра проведут поединок на турнире UFC Fight Night 280, который пройдет в Баку 27 июня.

Милота в UFC: дочери Шары Буллета задали ему вопрос на пресс-конференции и учат отбиваться от фанатов
 

Опубликовал: Артем Нагорный
Источник: Championship Rounds
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