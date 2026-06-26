Шара Буллет устроил стычку на битве взглядов с Перейрой
Шара Буллет прихватил Мичела Перейру за шею во время битвы взглядов.
Шарабутдин Магомедов устроил потасовку на битве взглядов с Мичелом Перейрой.
Магомедов и Перейра проведут поединок на турнире UFC Fight Night 280, который пройдет в Баку 27 июня.
Милота в UFC: дочери Шары Буллета задали ему вопрос на пресс-конференции и учат отбиваться от фанатов
Опубликовал: Артем Нагорный
Источник: Championship Rounds
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Комментарии