Появилось видео ареста Дастина Порье. Экс-бойца UFC задержали за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения

Появилось видео, как Порье арестовали пьяным.

Дастин Порье 21 июня был арестован за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, сообщает TMZ.

Подробности задержания Порье неизвестны.

Порье завершил карьеру после поражения против Макса Холлоуэя в июле 2025-го.