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Появилось видео ареста Дастина Порье. Экс-бойца UFC задержали за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения
Появилось видео, как Порье арестовали пьяным.

Дастин Порье 21 июня был арестован за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, сообщает TMZ.

Подробности задержания Порье неизвестны.

Порье завершил карьеру после поражения против Макса Холлоуэя в июле 2025-го. 

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Reddit
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