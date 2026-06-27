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UFC Baku: Физиев – Торрес, Шара Буллет – Перейра и другие бои. Основной кард – в 19:00

27 июня в Баку пройдет турнир UFC Fight Night 280. В главном бою встретятся Рафаэль Физиев (13-5) и Мануэль Торрес (17-5).

Это уже второй турнир UFC в Азербайджане. Первый прошел ровно год назад – в июне 2025-го.

Главные бои турнира:

Весь турнир покажет «Матч! Боец». Начало трансляции – в 16:00. Мейн-кард начнется в 19:00 – его покажет «Матч ТВ».

Физиев – Торрес и Буллет – Перейра – главные события UFC Baku 27 июня 

Опубликовал: Артем Нагорный
Источник: Спортс″
logoАсу Алмабаев
logoМичел Перейра
logoАбус Магомедов
logoМихал Олексейчук
logoИкрам Алискеров
logoUFC Fight Night
logoUFC
logoMMA
logoШарабутдин Магомедов
logoРафаэль Физиев

Комментарии

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Время показа радует
ОтветМишаня Кашников
Время показа радует
кард из шаурмистов и прочих бабахов доставляет конечно
ОтветАнтимосковский
кард из шаурмистов и прочих бабахов доставляет конечно
Комментарий удален модератором
Шара заберет)
Перейра Шара
Должен быть яркий бой!
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