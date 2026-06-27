UFC Baku: Физиев – Торрес, Шара Буллет – Перейра и другие бои. Основной кард – в 19:00
27 июня в Баку пройдет турнир UFC Fight Night 280. В главном бою встретятся Рафаэль Физиев (13-5) и Мануэль Торрес (17-5).
Это уже второй турнир UFC в Азербайджане. Первый прошел ровно год назад – в июне 2025-го.
Главные бои турнира:
Мичел Перейра (32-14) – Шарабутдин Магомедов (16-1);
Назим Садыхов (11-2-1) – Матеус Камило (10-3);
Асу Алмабаев (23-3) – Чарльз Джонсон (19-8);
Брунно Феррейра (15-3) – Икрам Алискеров (17-2);
Абус Магомедов (28-7-1) – Михал Олексейчук (22-9).
Весь турнир покажет «Матч! Боец». Начало трансляции – в 16:00. Мейн-кард начнется в 19:00 – его покажет «Матч ТВ».
Физиев – Торрес и Буллет – Перейра – главные события UFC Baku 27 июня
Опубликовал: Артем Нагорный
Источник: Спортс″
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