UFC Baku: Физиев – Торрес, Шара Буллет – Перейра и другие бои. Основной кард – в 19:00

27 июня в Баку пройдет турнир UFC Fight Night 280. В главном бою встретятся Рафаэль Физиев (13-5) и Мануэль Торрес (17-5).

Это уже второй турнир UFC в Азербайджане. Первый прошел ровно год назад – в июне 2025-го.

Главные бои турнира :

Весь турнир покажет «Матч! Боец». Начало трансляции – в 16:00. Мейн-кард начнется в 19:00 – его покажет «Матч ТВ».

Физиев – Торрес и Буллет – Перейра – главные события UFC Baku 27 июня